La Diputación de Alicante entrega a Adán Aliaga, Pablo Más y Manuel Gutiérrez los IV Premios DOCS ALC

ALICANTE, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha entregado este miércoles los galardones de los IV Premios del Documental Alicantino DOCS ALC, convocados por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC). Los trabajos 'Becket y el rinoceronte blanco', de Adán Aliaga, y 'La Festa. El Misterio de Elche', de Pablo Más y Manuel Gutiérrez, han sido las cintas reconocidas en esta edición.

El Centro CRIS de Ciudad Jardín en Alicante, cuyos usuarios son los protagonistas de uno de los documentales premiados, ha sido el escenario escogido para el acto, que ha contado también con la presencia de la directora del IAC, Cristina Martínez, según ha informado la institución en un comunicado.

Navarro ha afirmado que "para la Diputación de Alicante es una satisfacción hacer entrega de estos premios que reconocen el talento de los directores y creadores de documentales de o sobre la provincia".

"Además, en esta ocasión, la elección del CRIS supone un reconocimiento al talento de estas personas que han participado en el rodaje de 'Becket y el rinoceronte blanco'", ha añadido el diputado de Cultura.