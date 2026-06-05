La Diputación de Alicante espera que el centro turístico de Xorret de Catí sea "una realidad" antes de 2027

Visita a las obras de rehabilitación y acondicionamiento del futuro Centro de Dinamización Turística en el antiguo Hotel de Xorret de Catí - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha señalado que el 40 por ciento de los trabajos de rehabilitación y acondicionamiento del futuro Centro de Dinamización Turística, ubicado en el antiguo Hotel de Xorret de Catí, ya se ha ejecutado, por lo que espera que sea "una realidad antes de que finalice el año".

La diputada de Arquitectura, Carmen Sellés, y la de Medio Ambiente, Magdalena Martínez, han visitado el enclave para comprobar las obras y otras actuaciones ya finalizadas en el entorno natural, según ha informado la institución provincial en un comunicado.

La intervención en el antiguo hotel, que cuenta con un presupuesto de 2,1 millones de euros, está financiada a través de fondos Next Generation. Además, está incluida en el Plan Director de Xorret de Catí-Costa Blanca Interior impulsado por la Diputación, afecta a unos 3.000 metros cuadrados de los cerca de 7.000 totales construidos y contempla actuaciones en distintas edificaciones del hotel.

Así, estas actuaciones buscan dotarlo de los recursos "necesarios" para convertirlo en "un centro de turismo, información, interpretación, formación y dinamización de los productos turísticos activos de ecoturismo del interior de la provincia".

TRABAJOS

En cuanto a las obras, en la planta baja del módulo Masía y en el módulo Conexión está en proceso de construcción una "gran" aula de la naturaleza, dos polivalentes, zona de bar-cafetería, vestíbulos y espacios complementarios como un área de lectura, conectados con el exterior a través de ventanales.

También está en curso la renovación de todas las instalaciones, con el fin de adaptarlo a las normativas correspondientes y de instalar placas fotovoltaicas en la cubierta.

Además, de acuerdo con la Diputación, se renovará toda la fachada en tonos tierra y 'beige' para integrarla "mejor" con el entorno, mientras que en las ventanas se dará uso de carpintería verde, además de mosaicos en los accesos.

Por otra parte, la segunda planta del módulo Masía está en previsión de futuras intervenciones y el módulo Claustro, donde se encuentran las habitaciones del antiguo hotel, tampoco es objeto de intervención en esta fase.

En este contexto, Sellés ha apuntado que están en proceso de rehabilitar "una parte muy importante del edificio", con un presupuesto de 2.150.000 euros, y ha asegurado que las obras van a "muy buen ritmo", por lo que espera que finalicen "antes de final de año".

La diputada de Arquitectura también ha dicho que el objetivo es "darle valor a este inmueble y a su entorno", así como poner "en un punto muy alto" de la provincia "este enclave natural tan espectacular".

MEDIO AMBIENTE

De otro lado, el proyecto 'ACD Gestión Sostenible de flujos turísticos: turismo activo y ecoturismo como productos dinamizadores del interior de la provincia de Alicante', impulsado por la Diputación, cuenta con una partida global de 5,7 millones de euros de fondos Next Generation y contempla distintas actuaciones en materia de medio ambiente en Xorret de Catí y en otros cinco enclaves naturales de la institución provincial.

En el caso concreto de Xorret de Catí, los "numerosos" proyectos promovidos por el Área de Medio Ambiente cuentan con una inversión que supera los 850.000 euros, de acuerdo con la Diputación.

Así, en materia de eficiencia energética, se han acometido obras como la mejora del comportamiento térmico de las envolventes de los edificios de este espacio natural, concretamente sobre los siete "pequeños" refugios existentes en la zona.

Además, se ha mejorado el camino de acceso a estos refugios y a la zona de aparcamientos, a juicio de la institución provincial, al tiempo que se han reconstruido los muros de mampostería existentes en el entorno con 48.000 euros.

De cara a las siguientes actuaciones, la Diputación ha indicado que se implementarán energías renovables y puntos de recarga de vehículos eléctricos en el espacio natural, con una inversión de 191.300 euros.

El área de Medio Ambiente también contempla las obras de acondicionamiento de un sendero de 750 metros de longitud adaptado para personas con movilidad reducida.

El sendero, con pasarelas elevadas de madera de pino de bosques sostenibles, inicia su itinerario en el aparcamiento principal y finaliza en el nacimiento del Xorret de Catí. Esta actuación, con una inversión de 299.000 euros, se completa con la plantación de especies arbustivas autóctonas y la dotación de juegos infantiles de madera.

Otra de las inversiones que ha destacado la Diputación es la creación de una zona de ocio activo para niños de entre cinco y 12 años enfrente del antiguo hotel de Xorret de Catí, con un presupuesto de 135.000 euros. El espacio cuenta con 17 elementos de equilibrio conectados entre sí e instalados sobre pavimento de césped sintético.

Finalmente, se ha procedido también a renovar la señalización de los seis espacios naturales de la Diputación, incluido Xorret de Catí, con un montante global de 210.000 euros.

De esta forma, se han incluido 82 señales direccionales y descriptivas con nuevos diseños y contenidos, algunas de ellas con relieve braille para personas invidentes y QR para descargar locuciones explicativas en castellano, valenciano e inglés.