La Diputación de Alicante lanza ayudas para actividades culturales, musicales y escénicas

ALICANTE, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante destinará este año más de 4,8 millones de euros al "desarrollo, fomento y difusión" de la cultura en la provincia a través de cinco programas de ayudas dirigidos a las entidades sin ánimo de lucro, ayuntamientos y municipios en riesgo de despoblamiento para la realización de actividades culturales, musicales y escénicas.

Según el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, "las subvenciones están destinadas a favorecer y apoyar la planificación y ejecución de las programaciones culturales de los municipios, contribuyendo al mantenimiento y consolidación" de estas "con el fin de que la ciudadanía pueda disponer de una oferta diversificada y de calidad".

Las ayudas se distribuirán desde el área de Cultura a través de cinco convocatorias, que incluyen las líneas de subvenciones tanto a ayuntamientos (3.050.000 euros) como a entidades sin fin de lucro (681.000 euros) y a municipios en riesgo de despoblamiento (271.000 euros) para la realización de actividades culturales, musicales y escénicas, así como la XXXI campaña de Música als Pobles (340.000 euros) y la de difusión de música y teatro (465.000 euros), ha informado la institución provincial en un comunicado.

Entre las actividades que serán objeto de subvención, se encuentran la organización de actuaciones musicales, festivales, certámenes, ferias, concursos, homenajes, exposiciones, congresos o simposios, así como el diseño, maquetación, edición, impresión y reproducción de libros y revistas, CD, DVD o cualquier otra publicación en soporte papel o digital, de acceso gratuito para el público. El plazo para presentar las solicitudes concluirá el próximo 9 de febrero y las bases pueden consultarse en la sede electrónica de la Diputación.

Por otra parte, el 9 de febrero también concluye el plazo para optar a la convocatoria de subvenciones a municipios de población inferior a 20.000 habitantes para reparaciones simples, conservación y mantenimiento de monumentos e iglesias, con un importe de 1.200.000 euros, así como las ayudas a ayuntamientos, fundaciones y otras entidades sin fin de lucro de la provincia para museos y colecciones museográficas 2026, dotada con 205.000 euros.