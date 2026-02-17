La Diputación de Alicante licita una veintena de obras de mejora de carreteras en un semestre por 6,6 millones de euros

Imagen de archivo de una carretera - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha licitado en el segundo semestre de 2025 un total de 19 proyectos de mejora en distintas carreteras de la provincia. Según el equipo de gobierno, las obras arrancarán en los próximos meses y cuentan con un presupuesto total de 6.633.000 euros, financiados íntegramente por la institución provincial.

El diputado responsable del área, Arturo Poquet, ha destacado en un comunicado el "importante esfuerzo inversor que cada año hace la Diputación de Alicante para garantizar que los casi mil kilómetros" de su red viaria provincial "cumplan con los parámetros de seguridad exigibles". Además, ha abogado por "favorecer una mejor conectividad y una movilidad cada vez más sostenible".

En este sentido, ha detallado que, de las 19 obras licitadas en los últimos seis meses de 2025, cuyo presupuesto va de los 180.000 a los 600.000 euros según el proyecto, un total de cinco ya se han adjudicado y los restantes "en breve", por lo que "las obras arrancarán este mismo año".

Entre las actuaciones proyectadas, están el refuerzo del firme en distintos tramos de las carreteras CV-711 Planes-Beniarrés, CV-834 La Romana-CV83, CV-849 Elche, CV-703 Cocentaina-Muro por L'Alqueria d'Asnar, CV-846 Aspe a La Romana o la CV-780 Xixona-La Torre de les Maçanes.

La Diputación también actuará en tramos kilométricos de la CV-824 Sant Vicent del Raspeig-La Alcoraya, CV-770 Sella-Puerto de Tudons, CV-770 Alcoleja, CV-816 Castalla a Les Barraques, CV-782 Relleu-La Torre de les Maçanes, CV-803 Onil-Banyeres de Mariola, CV-861 Dolores-Elche por El Hondo y CV-730 Dénia a Las Marinas.

Asimismo, también se ha licitado ya la mejora de la intersección de la CV-813 con la carretera Villena-Yecla, la adecuación de la plataforma y mejora del firme en la CV-785 en Penáguila, la variante de la carretera CV-954 Torremendo-Alicante, la ejecución de itinerario ciclista en la CV-730 Denia-El Molinell y el acondicionamiento de la CV-733 Benidoleig a Pedreguer en una primera fase.