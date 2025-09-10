La Diputación de Alicante no contempla el Bono Consumo en 2025 y defiende que estará "al lado" de los municipios

El diputado de Desarrollo Económico, Carlos Pastor (i), interviene en el pleno de septiembre de la Diputación de Alicante - PP PROVINCIA DE ALICANTE

El PSPV critica al equipo de gobierno del PP por "eliminar" esta iniciativa y "abandonar a las familias alicantinas"

ALICANTE, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del PP en la Diputación de Alicante no contempla impulsar el Bono Consumo en el presupuesto de 2025, aunque ha asegurado que estará "al lado" de los 141 municipios y tres entidades locales menores, según ha manifestado el diputado de Desarrollo Económico, Carlos Pastor, durante el pleno de septiembre en respuesta a una pregunta del grupo socialista sobre este programa de ayudas.

Durante su intervención, Pastor ha incidido en que "no se puede utilizar" como fuente de financiación "el remanente de tesorería para gastos generales" porque la institución "está comprometida con el cumplimiento de un plan económico-financiero".

Por su parte, el portavoz del PSPV, Vicente Arques, ha lamentado en un comunicado o la "falta de compromiso" del PP "con las familias y los ayuntamientos de la provincia", al tiempo que ha recordado que "el año pasado la Diputación destinó 20 millones de euros a este programa", que permitió que 130 consistorios "pusieran en marcha campañas locales que movilizaron casi 19,8 millones de euros en apoyo al comercio de proximidad y para abaratar la cesta de la compra de miles de alicantinos y alicantinas".

Los socialistas han subrayado que la decisión del ejecutivo 'popular' de "eliminar" el Bono Consumo es una muestra de su "falta de sensibilidad social y de visión municipalista" porque esta herramienta "supone un balón de oxígeno para las familias y un motor para el pequeño comercio" de pueblos y ciudades. "Este año, en cambio, nada de nada", ha apostillado Arques.

Y ha agregado: "Estamos hablando de una ayuda que funcionaba, que llegaba a todos los rincones de la provincia y que tenía un efecto inmediato en la vida de la gente. Suprimirla significa abandonar a los municipios, dejar a los comerciantes sin respaldo y a las familias sin un recurso que les ayudaba a llenar la nevera y a aliviar el bolsillo".

"INSTRUMENTO CLAVE"

El PSPV ha incidido en que "el Bono Consumo no solo fue un instrumento clave para reactivar el tejido empresarial y el comercio de proximidad, sino también una herramienta directa para aliviar la economía familiar en un contexto de precios elevados".

"La Diputación de Alicante tiene que estar para ayudar a los municipios, no para recortar lo que funciona. Este recorte es una medida que va en contra de los intereses de los ayuntamientos, de los comerciantes y, sobre todo, de las familias", ha zanjado Arques.