La Diputación de Alicante organiza un ciclo sobre políticas de igualdad de género para ayuntamientos

ALICANTE, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha puesto en marcha un ciclo de encuentros por la igualdad de género, que comenzará el próximo 23 de marzo en el MARQ, dirigido, fundamentalmente, a personal técnico y políticos de las entidades locales de la provincia.

Organizado por el departamento de Igualdad de la institución provincial y bajo el lema 'Igualdad en acción: liderando el cambio desde lo local', la propuesta pretende ser "un punto de encuentro dirigido a profesionales comprometidos con la igualdad, la transformación social y la acción local".

En un comunicado, la diputada del área, Loreto Serrano, ha destacado "la finalidad de este proyecto de servir como un espacio de debate, reflexión y conocimiento en torno a cuestiones relacionadas con el desarrollo de las políticas de igualdad de género a nivel municipal".

Según la Diputación, este ciclo se compone de ocho encuentros en los que se abordarán diferentes temáticas actuales en materia de igualdad de género, desde una perspectiva teórico-práctica, "con el ánimo de ofrecer herramientas útiles que contribuyan a una mejora en los servicios y recursos destinados a la implementación de las políticas de igualdad de género en nuestra provincia".

Va dirigido a personal técnico y político de las entidades locales, así como a organizaciones sin ánimo de lucro que actúan también a nivel municipal y cuya acción "influye y conecta en el óptimo desarrollo de las políticas de igualdad de género locales", ha añadido la institución provincial.

Los encuentros se irán desarrollando durante la presente anualidad y la que viene. Toda la información con fechas, contenidos y forma de inscribirse está en https://encuentrosporlaigualdad.com. La asistencia es gratuita y las plazas son limitadas.