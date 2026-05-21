La Diputación de Alicante pide al Gobierno "altura de miras" tras la sentencia del Supremo sobre el Tajo

Archivo - El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez (c), junto a las vicepresidentas Ana Serna (d) y Marina Sáez (i), en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y diputada de Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante, la 'popular' Ana Serna, ha exigido al Gobierno central "altura de miras" y "que abogue por el diálogo y el consenso antes de tomar decisiones que condenan a buena parte del territorio español".

Así se ha expresado este jueves ante la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que "avala los caudales ecológicos para el río Tajo", al desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) contra la revisión del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo aprobada por real decreto 35/2023.

En un comunicado, Serna ha lamentado esta resolución, ya que, a su juicio, "supone un nuevo varapalo a los intereses económicos, sociales y medioambientales de la provincia de Alicante y del conjunto del sureste español". "Ratifica la política hídrica del Gobierno de España que resulta nefasta para nuestro territorio", ha indicado.

También ha aseverado que el fallo "deja el trasvase Tajo-Segura al borde de la desaparición, ya que sufrirá un recorte del 50 por ciento, condenando a miles de familias que dependen directa o indirectamente del agua trasvasada para mantener su actividad económica y preservar uno de los sectores productivos más importantes de la provincia".

La diputada 'popular' ha destacado el "esfuerzo" del Scrats para "tratar de frenar el atropello que supone para esta provincia reducir el trasvase". "Desde la Diputación de Alicante, y ahora también alineados con la Generalitat Valenciana, estaremos siempre a su lado para defender sus intereses", ha apostillado.

Aunque ha admitido que desde el punto de vista jurídico se cierran "prácticamente todas las puertas", Serna ha dicho que seguirán "defendiendo" el trasvase Tajo-Segura "en todos los ámbitos donde sea posible", tras lo que ha señalado: "Esta provincia no va a ceder ni un ápice en la defensa del agua que merecemos".

"DESIERTO"

La responsable provincial ha dicho también que los regantes "llevan años advirtiendo de las consecuencias que tendría la reducción progresiva de los caudales transferidos" y ha afeado al Gobierno de España que "continúe avanzando en una hoja de ruta que solo" va a traer, según ha afirmado Serna, "desierto y pobreza al Levante español".

"Si el Gobierno de Pedro Sánchez consuma sus amenazas y reduce el trasvase en los términos planteados, estaremos hablando de la destrucción de miles de hectáreas de regadío y de millones de árboles que hoy sobreviven gracias al agua del trasvase, de la pérdida de más de 100.000 empleos directos e indirectos vinculados al sector y de un golpe irreparable para la economía de nuestras comarcas", ha manifestado.

En este sentido, Serna ha exigido al Gobierno central "que abandone cualquier planteamiento ideológico en materia hídrica y adopte decisiones basadas en criterios técnicos, científicos y de solidaridad territorial porque el agua no puede convertirse en una herramienta de confrontación política".