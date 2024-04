La Diputación de Alicante recibe la donación de dos ejemplares históricos sobre Pompeya para la Biblioteca del MARQ

ALICANTE, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha recibido la donación de dos volúmenes sobre Pompeya que ya han pasado a formar parte de los fondos de la Biblioteca del Museo Arqueológico (MARQ), coincidiendo con el Día Internacional del Libro.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha explicado que se trata de dos ejemplares de los siglos XVIII y XIX que "constituyen un hito" en la investigación y difusión de "uno de los más importantes yacimientos arqueológicos del mundo y que ofrecen un amplio conocimiento del mundo romano", según ha indicado la institución provincial en un comunicado.

El diputado ha destacado el carácter "excepcional e histórico", así como la "perfecta conservación" de 'Le case ed i monumenti de Pompei disegnati e descritti', de Fausto e Felice Niccolini y 'Campi phlegræi: observations on the volcanoes of the Two Sicilies as they have been communicated to the Royal Society', de William Hamilton, cedidos por Jorge Antonio Molina Lamothe, Pablo García de Paredes y Miguel Ángel Lorente Celaya.

El primero de ellos trata sobre las primeras campañas arqueológicas en Pompeya y Herculano realizadas bajo criterios profesionales. Los hermanos Niccolini contribuyeron a la divulgación de las maravillas escondidas bajo la lava durante siglos y la obra, publicada por entregas en Nápoles entre 1854 y 1896. Cuenta con más de 400 imágenes en color, vistas, mapas y planos de la ciudad y de sus edificios públicos, así como de las residencias privadas de Pompeya.

Las láminas ilustraban centenares de objetos con detalles sobre cada uno de ellos, incluyendo por primera vez datos sobre su localización. Este hecho hizo que la obra se convirtiera no solo en un objeto divulgativo, sino también en una referencia para las investigaciones pompeyanas. Además, muestran con animadas recreaciones la vida cotidiana en los talleres, las tabernas y las tiendas de la ciudad, en sus plazas públicas, templos, teatros y baños.

La obra donada es el número 394 de una edición limitada de 1.499 ejemplares cifrados a mano en cifras arábigas y está compuesta por cuatro volúmenes encuadernados artesanalmente en tela con lomo de cuero grabado en oro, cada uno en su correspondiente estuche.

Por su parte, la segunda de las obras es el resultado del trabajo del naturalista y embajador británico William Hamilton (1730-1803) quien aprovechó su estancia en Nápoles durante 36 años como embajador inglés para documentar y estudiar las erupciones del Vesubio. Sus observaciones son consideradas como el primer método científico de explicación del vulcanismo.

La edición está compuesta por más de 50 láminas a color de vistas de los accidentes geográficos relacionados con el fenómeno volcánico y los materiales pétreos que expulsan los volcanes. Trata especialmente la erupción de 1779, de la que deja algunas láminas que evidencian la potencia del fenómeno. Alguna de las ilustraciones muestra la capa de lapilli y cenizas que cubrió Pompeya.

Esta obra, que consta de un único volumen, en tapa dura y lomo de cuero grabado en oro, con texto bilingüe, en inglés y francés, es la edición facsímil de la de 1776 más el suplemento de 1779.

El yacimiento arqueológico de Pompeya ha sido objeto de trabajo e investigación por parte de arqueólogos y técnicos del MARQ durante las campañas de excavación de 2006 y 2007, difundidas por la Fundación CV MARQ en la exposición titulada 'Pompeya bajo Pompeya', que se ofreció en las salas temporales del Museo en 2007.