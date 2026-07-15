La Diputación de Alicante recupera el Bono Consumo con 25 millones de euros

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez (c), junto a las vicepresidentas primera y segunda, Ana Serna (d) y Marina Saéz (i), respectivamente, durante la rueda de prensa en la que se han presentado estos programas - EUROPA PRESS

ALICANTE, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha presentado una nueva edición del Bono Consumo, que contará con una dotación económica de 25 millones de euros, cinco más que en la última convocatoria, celebrada en 2024. Además, ha anunciado que la segunda fase del Plan +Cerca 2026 contará con un presupuesto de 31.045.053 euros.

Así lo ha manifestado este miércoles, durante una rueda de prensa ofrecida en el Palacio Provincial, el presidente de la Diputación, Toni Pérez, acompañado de las vicepresidentas primera y segunda, Ana Serna y Marina Sáez, respectivamente.

Esta operación de tesorería será llevada este jueves a la comisión de Hacienda y el próximo martes al pleno para su aprobación por parte de los grupos políticos, con el fin de "articular la dotación presupuestaria necesaria e iniciar el trámite de ambos programas".

La presentación llega en un contexto marcado por la investigación judicial sobre posibles irregularidades en la gestión del Bono Consumo de la Diputación de Alicante para municipios de la provincia durante los años 2022 y 2023 a través de la Federación de Comercio y Pymes de la Provincia de Alicante (Facpyme) y una sociedad mercantil supuestamente instrumental. Los investigadores de la Policía cifraron inicialmente ese posible fraude por cantidades sin justificar en algo más de 100.000 euros.

En el marco de estas pesquisas, abiertas inicialmente por un supuesto delito de estafa y/o fraude en subvenciones, figura como único imputado el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, Carlos Baño. El empresario fue detenido el viernes 13 de marzo de este año y posteriormente quedó en libertad con cargos. Ese mismo día también se registraron, con el correspondiente mandamiento judicial, la sede de Facpyme y un trastero de la federación.

REMANENTES

De esta forma, el Bono Consumo regresa tras no convocarse en 2025 porque, según Pérez, "no" se liberó "nada de los remanentes, pese a pedirlos todos", ha asegurado, al tiempo que ha afirmado que este año se han liberado unos 75 millones de euros.

Así, el uso de los remanentes para hacer posible estas dos inversiones ha sido posible tras la aprobación del Real Decreto que permite excepcionalmente utilizar esos recursos "sin necesidad de que haya que elaborar" un plan económico-financiero "si la liquidación de 2026 arroja un incumplimiento de las reglas fiscales por el uso de los mismos", según ha indicado la Diputación en un comunicado.

El presidente de la institución provincial ha señalado que con el Bono Consumo pretenden "inyectar dinero en la economía real", en "las economías", "los hogares" y "las familias" para que circule en "el comercio de proximidad, de barrio, de cercanía" y en "los autónomos y las pequeñas y medianas empresas".

Respecto a la gestión de estos bonos, Pérez ha subrayado que se va a realizar "exactamente igual" que "siempre", de manera que la Diputación entregará el dinero a los ayuntamientos y estos administrarán la ayuda.

La "condición" que aplica la institución provincial es que se financie "el 50 por ciento de la facturación que genere". De esta manera, cada corporación municipal decide "cómo distribuir, cómo gestionar y cómo atender la dotación económica que la Diputación pone a su disposición".

En relación con la gestión del Bono Consumo durante los años 2022 y 2023, el presidente de la Diputación ha sostenido que habrá que preguntarle "a los ayuntamientos", ya que la administración provincial se dedica a "aprobar y entregar una dotación económica" a cada consistorio para que lo gestione "libremente", ha sostenido.

Además, Pérez ha manifestado que esta ayuda "no es el alivio de todo el mundo", sino "la aportación que la Diputación puede permitirse dentro de un estudio y un criterio para que las economías de las familias y de los alicantinos y las alicantinas, de aquí a final de año, tengan otra capacidad económica".

De otro lado, al ser preguntado por los plazos en los que llegará a los respectivos ayuntamientos el bono, ha resaltado que los consistorios pueden pedir el anticipo de la cuantía que les corresponde o no. En el caso de que lo soliciten, tienen capacidad de justificar el consumo de ese bono hasta el 31 de enero del 2027 y, en caso contrario, tienen la "obligación" de justificarlo en octubre de este año.

SEGUNDA FASE DEL PLAN +CERCA 2026

En cuanto al Plan +Cerca 2026, Pérez ha anunciado una dotación de 31.045.053 euros para la segunda fase, que se van a sumar a los 8.845.924 euros destinados a la primera, con una cantidad total de 39.890.977 euros, la "segunda cifra más alta de la historia" de esta ayuda.

Esta cantidad se destinará "directamente" para la "gestión" del "gasto corriente, liquidez, tesorería" e "inyección en las economías municipales", de acuerdo con el presidente de la Diputación.

Este plan, gestionado por el área de Asistencia a Municipios, incluye un fijo y un variable según el número de habitantes, con la superficie del municipio, la densidad de población, el riesgo de despoblación o por entidad local menor.

El importe máximo de la ayuda está cifrado en 500.000 euros, con los que se busca "sufragar gastos generales de funcionamiento y mantenimiento ordinario" de instalaciones municipales.

Pérez también ha incidido en que este plan puede llegar a multiplicar, en algunos casos, por "más de diez veces cualquier otro fondo que pueda destinar ninguna administración autonómica o nacional o europea a un municipio" por los criterios de "población, despoblación, riesgo" o "territorialidad".

Finalmente, ha aseverado que se trata de "un modelo de reparto justo y equitativo" que prima a las localidades "más pequeñas". "Es un plan coherente y consecuente con el espíritu de la Diputación, que es priorizar siempre a los municipios con menos recursos", ha concluido.

AYUDA A VENEZUELA

De otro lado, Pérez ha señalado que la Diputación va a destinar 200.000 euros para ayudar a Venezuela tras los terremotos sufridos recientemente. Dicha cantidad saldrá de los remanentes liberados por el Gobierno y es "un gasto sobrevenido absolutamente".