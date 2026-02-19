La Diputación de Alicante subraya que sus ayudas para transparencia y participación ciudadana crecen un 80% en un año

Archivo - La diputada provincial Cristina García Garri - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El programa de ayudas que impulsa la Diputación de Alicante en materia de participación ciudadana, transparencia y buen gobierno ha incrementado este año un 80 por ciento su dotación económica, hasta alcanzar los 225.000 euros, según ha destacado el equipo de gobierno de la institución provincial en un comunicado.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado esta semana esta convocatoria, cuyo plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 10 de marzo.

"Seguimos trabajando junto a nuestros municipios, especialmente con los de menor población, en el desarrollo de acciones y programas que fomenten la transparencia y mejoren su gestión, favoreciendo así la creación de administraciones más abiertas, participativas y cercanas a sus vecinos", ha señalado la diputada responsable del área, Cristina García Garri.

La convocatoria, destinada a poblaciones de menos de 20.000 habitantes, un total de 115 en la provincia, está articulada en torno a dos líneas de subvención. La primera está dotada con 140.000 euros y enfocada a "incentivar la participación ciudadana en la toma de decisiones municipales y en el diseño de políticas públicas".

En este sentido, incluye acciones como la organización de debates, jornadas o mesas redondas, el desarrollo de talleres o actividades de divulgación y formación, la creación de espacios u órganos que faciliten la participación ciudadana en las políticas municipales, como consejos, comisiones de trabajo y foros, o la implementación de documentos como planes estratégicos sectoriales.

Este apartado contempla también la ejecución de proyectos dirigidos a la infancia y la juventud como la constitución de asociaciones o la creación de foros u órganos integrados exclusivamente por este colectivo.

AYUNTAMIENTOS

Por su parte, la segunda línea, que asciende a 85.000 euros, está orientada a "fomentar la transparencia en los ayuntamientos" mediante la financiación de propuestas que contemplen la actualización de los portales locales de transparencia, el impulso y fomento de la apertura y reutilización de datos, la rendición de cuentas a la ciudadanía, la mejora de la integridad institucional y la ética pública o la organización de talleres o acciones de divulgación y formación a través del método 'learning by boing'.

Este método incluye los cursos teórico-prácticos que el personal técnico del Área de Transparencia imparte desde 2025 a los ayuntamientos con la finalidad de enseñarles a publicar y actualizar los contenidos de sus portales web, "una acción que goza de muy buena aceptación entre los municipios", según la diputada, quien ha detallado que, por ello, este año se ha decidido "incrementar en un 90%, ampliando así el número de clases y los consistorios beneficiados".