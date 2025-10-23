La Diputación de Alicante termina las obras del parque de Las Naciones en Los Montesinos

La Diputación termina las obras del parque de Las Naciones en Los Montesinos - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha concluido recientemente las obras de mejora del parque de Las Naciones, situado en la urbanización La Herrada del municipio de Los Montesinos, que ha contado con una inversión de 55.000 euros.

La diputada de Medio Ambiente y Energía, Magdalena Martínez, ha visitado esta semana la actuación junto al alcalde de la localidad, José Manuel Butrón, según ha informado la institución provincial en un comunicado.

Por su parte, Martínez ha señalado que "gracias a la iniciativa, financiada íntegramente a través del programa de inversiones en zonas verdes de titularidad municipal de la Diputación, se ha mejorado la accesibilidad y seguridad de este espacio público", además de "sus aspectos funcionales, ambientales y paisajísticos".

Entre los trabajos realizados en el parque se encuentra la restauración y mejora del área de juegos infantiles, donde se ha incorporado un columpio adaptado para "facilitar su uso por parte de los niños con movilidad reducida". Además, se han sustituido las anillas de trepa por unas nuevas y se ha instalado un suelo amortiguador con base elástica y terminación en césped artificial para "incrementar la seguridad".

También se ha mejorado la accesibilidad en los accesos y zonas de paso, así como la renovación de los bancos y papeleras y la pavimentación con hormigón impreso varios caminales que antes eran de tierra para "evitar el arrastre de materiales durante los episodios de lluvia".