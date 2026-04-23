Diputación de Castellón abre este viernes el plazo de inscripción para la nueva temporada de Castellón Sénior

Archivo - La Diputación abre este viernes el plazo de inscripción para la nueva temporada de Castellón Sénior - DIPUTACIÓN - Archivo

CASTELLÓ 23 Abr. (EUROPA PRESS) - -

La Diputación de Castellón abrirá este viernes el plazo de inscripción para la nueva temporada de Castellón Sénior 2026/2027. Las personas mayores de 55 años residentes de la provincia de Castellón e interesadas en ser beneficiarias del programa de viajes podrán realizar su inscripción hasta el próximo 8 de mayo.

"Este viernes arranca una nueva edición del programa de viajes más que consolidado con el que reforzamos la desestacionalización del turismo y potenciamos el envejecimiento de las personas mayores de nuestra provincia recorriendo las bondades turísticas de nuestro territorio", ha expresado la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina.

El programa de vacaciones Castellón Sénior tiene por objetivo favorecer la actividad turística durante todo el año y, por lo tanto, la creación y mantenimiento del empleo en el sector turístico con especial incidencia en el hotelero durante la temporada baja, contribuyendo con ello a paliar la estacionalidad de este sector. "Con Castellón Sénior contribuimos al bienestar de los usuarios y a dinamizar nuestro territorio, dando a conocer nuestro patrimonio natural y cultural", ha incidido la presidenta de la Diputación.

Para la temporada 2026/2027, el programa de viajes cuenta con un presupuesto de 1.500.000 euros y se distribuye en 500.000 euros para el presente ejercicio 2026, y 1.000.000 euros para el 2027. Se van a convocar un mínimo de 10.057 plazas.

Con la publicación del extracto de las bases de las presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, este jueves 23 de abril, a partir de mañana viernes comienza el plazo de presentación de solicitudes y se extenderá hasta el próximo 8 de mayo.

SE PRIORIZARÁ LA MAYOR EDAD

Como ha explicado el vicepresidente y responsable del área Turística, Andrés Martínez, para la adjudicación de plazas, al igual que en las últimas convocatorias y tal y como establece las bases, "se priorizará por la mayor edad de la persona titular de la solicitud", concediéndose las ayudas hasta el agotamiento de las plazas ofertadas en la convocatoria.

Asimismo, la distribución de las plazas se ajustará a la demanda y con un máximo de plazas según "cupo de reserva" por municipio de origen, atendiendo a la distribución proporcional, ajustada a un mínimo de 4 plazas por municipio, de la población mayor de 65 años para la provincia de Castellón.

En cuanto al desarrollo del programa, "las personas beneficiarias van a poder escoger entre disfrutar de la costa, descubrir nuestro patrimonio cultural y natural o relajarse en un balneario", ha indicado Andrés Martínez. Las salidas de los tres programas de viaje propuestos tendrán lugar en dos periodos: de septiembre a diciembre y de enero a julio.

Por un lado, el 'Programa de Vacaciones en la Costa de Castellón' comprende la estancia durante 6 días y 5 noches en hoteles y aparta-hoteles ubicados en la zona costera de la provincia, con entrada domingo y salida viernes, en régimen de pensión completa, un mínimo de dos excursiones de mediodía a recursos turísticos o municipios de Castellón, e incluye el transporte desde la capital.

Para este programa se van a ofertar 7.500 plazas por temporada, de las cuales 2.500 plazas serían para el año 2026 y 5.000 plazas para el año 2027. Los turnos vacacionales se desarrollarán del 20 de septiembre al 11 de diciembre de 2026, y del 10 de enero al 11 de junio de 2027.

En cuanto a 'Rutas de Patrimonio Histórico, Cultural y Natural', se realizan durante 3 días y 2 noches durante los días laborales, que incluyen la estancia en hoteles y aparta-hoteles ubicados en municipios del interior, en régimen de media pensión. Los almuerzos se realizan en restaurantes de calidad media en las localidades donde se realizan las visitas, incluyendo tanto el transporte desde la capital de la provincia, como los desplazamientos que deban producirse durante los días que dura la ruta.

Se ofrecerán 1.957 plazas para esta modalidad por temporada, de las cuales 652 plazas serían para el año 2026 y 1.305 plazas para el año 2027. Los turnos vacacionales se desarrollarán del 16 de septiembre al 12 de diciembre de 2026 y del 11 de enero al 15 de julio de 2027.

Y, por último, los turnos vacacionales para las 'Estancias en Balnearios' comprende la estancia de 6 días y 5 noches en hoteles y aparta-hoteles ubicados en Castellón en el mismo municipio que el Balneario de destino en régimen de pensión completa, tres tratamientos diarios mínimos en Balnearios de aguas minero-medicinales de la provincia de Castellón e incluye el transporte desde Castellón. Para este turno vacacional se ofertarán 600 plazas por temporada, de las cuales 200 plazas serían para el año 2026 y 400 plazas para el año 2027. Se desarrollarán del 16 de septiembre al 15 de diciembre de 2026 y del 10 de enero al 15 de julio de 2027.

Para las tres opciones de programa vacacional, se exceptúa el periodo de Semana Santa dentro del marco de la política de desestacionalización.

PRECIOS

Por lo que hace al precio de las plazas, el Patronato Provincial de Turismo contribuirá a financiar parte del coste de los viajes y, según el paquete vacacional seleccionado, se ha establecido un precio a cargo de las personas beneficiarias, siendo de 135 euros para el 'Programa de Vacaciones en la Costa de Castellón'; '80 euros por plaza para las Rutas de Patrimonio Histórico, Cultural y Natural', y de 169,99 euros por plaza para las 'Estancias en Balnearios'.

Las solicitudes se formularán preferentemente a través de medios electrónicos, -a través de la sede electrónica del Patronato Provincial de Turismo de Castellón, http://turismodecastellon.sedelectronica.es-, o a través del envío por correo postal.

Toda la información de la temporada 2026/2027 de Castellón Sénior se puede consultar en la web de la institución provincial (https://www.dipcas.es/es/).