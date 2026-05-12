La Diputación de Castellón cierra el plazo de inscripción para Castellón Sénior con 23.500 solicitudes - DIPUTACIÓN

CASTELLÓ 12 May. (EUROPA PRESS) - -

La Diputación Provincial de Castellón ha cerrado el plazo de inscripción para la nueva temporada de Castellón Sénior 2026/2027 con 23.500 solicitudes, cifra que, según ha destacado la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, pone de manifiesto la "gran acogida" de este programa y consolida Castellón Sénior como una iniciativa clave para desestacionalizar el turismo y potenciar el envejecimiento de las personas mayores.

El programa de viajes dirigido a mayores de 55 años, además de generar una inyección económica en todo el sector turístico y dar a conocer la provincia de Castellón, tiene como finalidad contribuir al bienestar de los mayores residentes en la provincia, incentivando el envejecimiento activo a través de la realización de estos viajes por todo el territorio.

"Con Castellón Sénior reforzamos el bienestar de las personas mayores y reafirmamos el compromiso del Gobierno provincial con un programa que no solo mejora su calidad de vida, sino que también contribuye a dinamizar nuestro territorio", ha señalado la presidenta de la Diputación de Castellón.

En este sentido, la dirigente provincial ha subrayado que apostar por Castellón Sénior es apostar por las personas mayores de la provincia, por su bienestar y por ofrecerles oportunidades que mejoran su calidad de vida.

Así, para la temporada 2026/2027, el programa cuenta con un presupuesto de 1.500.000 euros y se distribuye en 500.000 euros para el presente ejercicio 2026 y 1.000.000 para el 2027. Se van a adjudicar un mínimo de 10.057 plazas.

Una vez cerrado el plazo de inscripción, el Patronato Provincial de Turismo va a proceder a examinar la documentación presentada y comprobar que los solicitantes cumplen los requisitos para, seguidamente, iniciar el proceso de adjudicación.

Al respecto, el vicepresidente y responsable del área Turística, Andrés Martínez, ha explicado que la adjudicación de plazas, al igual que en las últimas convocatorias y tal y como se establece en las bases, "se priorizará por la mayor edad de la persona titular de la solicitud", concediéndose las ayudas hasta el agotamiento de las plazas ofertadas en la convocatoria.

Asimismo, la distribución de las plazas se ajustará a la demanda y con un máximo de plazas según "cupo de reserva" por municipio de origen, atendiendo a la distribución proporcional, ajustada a un mínimo de 4 plazas por municipio, de la población mayor de 65 años para la provincia de Castellón.

DESARROLLO DEL PROGRAMA

En cuanto al desarrollo del programa, las personas que resulten beneficiarias del programa vacacional van a poder escoger entre disfrutar de la costa, descubrir el patrimonio cultural y natural o relajarse en un balneario. Las salidas de los tres programas de viaje propuestos tendrán lugar en dos periodos: de septiembre a diciembre y de enero a julio.

Por un lado, el 'Programa de Vacaciones en la Costa de Castellón' comprende la estancia durante 6 días y 5 noches en hoteles y aparta-hoteles ubicados en Vinaròs, Peñíscola, Alcossebre, Oropesa del Mar y Benicàssim, con entrada domingo y salida viernes, en régimen de pensión completa, un mínimo de dos excursiones de mediodía a recursos turísticos o municipios de Castellón, e incluye el transporte desde la capital.

Para este programa se van a ofertar 7.500 plazas por temporada, de las cuales 2.500 plazas serían para el año 2026 y 5.000 plazas para el año 2027. Los turnos vacacionales se desarrollarán del 20 de septiembre al 11 de diciembre de 2026, y del 10 de enero al 11 de junio de 2027.

En cuanto a 'Rutas de Patrimonio Histórico, Cultural y Natural', se realizan durante 3 días y 2 noches durante los días laborales, que incluyen la estancia en hoteles y aparta-hoteles ubicados en Morella, Sant Mateu, La Vilavella, Montanejos, Jérica y Cinctorres, en régimen de media pensión. Los almuerzos se realizan en restaurantes de calidad media en las localidades donde se realizan las visitas, incluyendo tanto el transporte desde la capital de la provincia, como los desplazamientos que deban producirse durante los días que dura la ruta.

Se ofrecerán 1.957 plazas para esta modalidad por temporada, de las cuales 652 plazas serían para el año 2026 y 1.305 plazas para el año 2027. Los turnos vacacionales se desarrollarán del 16 de septiembre al 12 de diciembre de 2026 y del 11 de enero al 15 de julio de 2027.

Y, por último, los turnos vacacionales para las 'Estancias en Balnearios' comprenden la estancia de 6 días y 5 noches en hoteles y aparta-hoteles ubicados en Montanejos y La Vilavella. Se realizarán tres tratamientos diarios mínimos en los balnearios de aguas minero-medicinales ubicados en dichos municipios e incluye transporte desde Castellón. Para este turno vacacional se ofertarán 600 plazas por temporada, de las cuales 200 plazas serían para el año 2026 y 400 plazas para el año 2027. Se desarrollarán del 16 de septiembre al 15 de diciembre de 2026 y del 10 de enero al 15 de julio de 2027.

Para las tres opciones de programa vacacional, se exceptúa el periodo de Semana Santa dentro del marco de la política de desestacionalización.

En cuanto al precio de las plazas, el Patronato Provincial de Turismo contribuirá a financiar parte del coste de los viajes y, según el paquete vacacional seleccionado, se ha establecido un precio a cargo de las personas beneficiarias, siendo de 135 euros para el 'Programa de Vacaciones en la Costa de Castellón'; 80 euros por plaza para las 'Rutas de Patrimonio Histórico, Cultural y Natural', y de 169,99 euros por plaza para las 'Estancias en Balnearios'.