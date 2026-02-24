La Diputación de Castellón y el Consell refuerzan su colaboración para la puesta en valor de espacios culturales

Reunión de Marta Barrachina con la consellera de Cultura, Carmen Ortí - DIPUTACIÓN

CASTELLÓ 24 Feb. (EUROPA PRESS) - -

La Diputación de Castellón y el Consell refuerzan su colaboración para la puesta en valor de los espacios culturales de la provincia. La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, junto al diputado de Cultura, Alejandro Clausell, se han reunido este martes con la consellera de Cultura, Educación y Universidades, Carmen Ortí, para reforzar la coordinación y colaboración en la mejora de los espacios dependientes del Institut Valencià de Cultura en la provincia.

"Es necesaria la cooperación entre administraciones e instituciones para la promoción de la cultura y el impulso de la oferta cultural en los cinco espacios dependientes del IVC en nuestro territorio y, con ello, seguir haciendo de Castellón un gran espacio cultural", ha expresado la dirigente provincial.

En ese sentido, durante el encuentro mantenido se ha analizado la situación de los cinco espacios culturales dependientes del Institut Valencià de Cultura -Museu de Belles Arts de Castelló, Espai d'Art Contemporani de Castelló, Teatre Principal de Castelló, Auditori y Palau de Congressos de Castellón y Palau de Congressos de Peñíscola-, "cinco espacios que ofrecen durante el año una oferta cultural variada y de gran calidad y que contribuyen a que la provincia de Castellón sea un referente cultural", ha incidido la presidenta de la Diputación.

Así, con el objetivo puesto en seguir reforzando la apuesta cultural en la provincia castellonense, la presidenta Marta Barrachina y el diputado Alejandro Clausell, han analizado junto a la consellera de Educación las capacidades y opciones que ofrecen estos cinco espacios, así como las necesidades para que continúen albergando una oferta cultural para todos los públicos.

La reunión de este martes con la consellera de Cultura forma parte del compromiso del Gobierno provincial para que la cultura se viva y se sienta en el conjunto de la provincia de Castellón.