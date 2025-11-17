La Diputación estudiará vías de colaboración para que el museo paleontológico de Alpuente sea provincial

VALÈNCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València estudiará vías de colaboración para que el museo paleontológico de Alpuente sea provincial. Es la principal conclusión de la reunión que esta mañana han mantenido el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, y la diputada de Benestar Social, Imma González, con la alcaldesa del municipio de la Serranía, Itziar Méndez, según ha informado la institución provincial en un comunicado.

Alpuente es un referente de la paleontología ya que los restos de dinosaurios que se han encontrado en su territorio pertenecen a un periodo geológico con muy escasos yacimientos en el resto del país. El municipio trabaja desde hace años en la divulgación de esta riqueza paleontológica no solo a través del museo municipal, sino también en actividades como las jornadas paleontológicas anuales, que se han celebrado recientemente.

La Diputación ayuda al municipio en esta tarea divulgativa; por ejemplo, ha financiado con 80.000 euros un proyecto de turismo paleontológico "gracias al que estamos trabajando en el museo; la idea es que haya otras líneas de colaboración para que ese museo, que ahora mismo es a nivel local, pueda llegar a nivel provincial", ha explicado la alcaldesa, al tiempo que ha concretado que "en estos momentos hay tres paleontólogos trabajando en un yacimiento que se encontró en 2005, han hecho unos artículos científicos para contribuir a este trabajo de divulgación".

Por su parte, el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, ha destacado "el potencial turístico y económico" que tiene Alpuente. "La Diputación contribuye y seguirá aportando para que el municipio aproveche sus recursos y los repercuta en beneficio de sus vecinos y vecinas con el objetivo de mantener un pueblo vivo y con oportunidades", ha asegurado.

OTRAS INVERSIONES

Más allá de la vertiente paleontológica, la Diputación apoya a Alpuente con otras inversiones como las del Pla Obert, que ha asignado 973.515 al municipio para esta legislatura. De momento, la institución provincial ha aprobado cinco proyectos presentados por el municipio de la Serranía: remodelación del parque infantil Don Valeriano (146.942 euros); mejora del espacio exterior y del patio de infantil 'El Sabinar' (90.767 euros); sustitución de la pista de pádel y mejoras en su entorno en el polideportivo municipal (21.570 euros); construcción de una cubierta para la depuradora de la piscina y nueva pavimentación (37.418 euros); y sustitución de la canalización hidráulica de una bomba del pozo en el Hontanar para el abastecimiento de agua potable (46.540 euros).