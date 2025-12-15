La Diputación impulsa el turismo de camping con su apoyo a una campaña desarrollada por Ashotur

Presentación de los resultados de la campaña - DIPUTACIÓN

CASTELLÓ 15 Dic.

La Diputación Provincial de Castellón impulsa el turismo de camping y refuerza el posicionamiento de la provincia con la campaña #CampInCastelló - Activa el modo camping!.

La acción está desarrollada por la Asociación Provincial de Campings, en Ashotur, y ha destacado por su enfoque innovador y su capacidad de generar impacto en redes sociales a través de experiencias reales, con una mirada cercana y espontánea. El Palacio Provincial ha acogido este lunes la presentación de los resultados de la campaña, que ha obtenido más de 460.843 visualizaciones en redes.

Los datos muestran el impacto positivo de esta iniciativa y consolidan a Castellón como destino de referencia para el turismo de camping, según ha informado la Diputación en un comunciado. "Castellón tiene rincones únicos para disfrutar del camping y esta campaña nos ha permitido mostrarlos al mundo de manera creativa y cercana", ha destacado la gerente del Patronato Provincial de Turismo, Virginia Ochoa, quien ha participado en la presentación.

La institución provincial ha respaldado la iniciativa dentro de su estrategia para desestacionalizar la oferta, fomentar el turismo sostenible y potenciar la visibilidad del territorio en canales digitales.

Y es que la acción, que se desarrolló durante los meses de julio a octubre, llevó a 12 influencers a recorrer los 10 campings participantes situados en enclaves tanto costeros como de interior. Los influencers recorrieron Peñíscola, Benicàssim, Oropesa, Cabanes, Albocàsser, Navajas y Torreblanca, mostrando en redes sociales, mediante stories, reels y contenido espontáneo, el camping como una forma de viajar libre, natural y cercana en línea con las nuevas tendencias del sector.

COMBINACIÓN DE EXPERIENCIAS

Así, la diversidad de paisajes, la gastronomía local, el ocio cultural y deportivo o los planes en familia se convirtieron en los grandes protagonistas del relato, poniendo de manifiesto que Castellón ofrece una combinación única de experiencias que la convierten en un destino ideal para disfrutar del camping durante todo el año.

Cada vez son más los turistas que eligen el camping como forma de viajar y la provincia de Castellón cuenta con instalaciones modernas, bien equipadas y situadas en entornos privilegiados, que responden a las nuevas demandas del visitante y refuerzan la competitividad turística de la provincia.

El turismo de camping constituye un segmento relevante dentro de la actividad turística provincial ya que el 17 por ciento de los turistas que recibe la provincia elige esta tipología de alojamiento para su estancia de vacaciones. En la provincia hay 44 establecimientos de campings y el número de plazas ofertadas es de 21.541.

Además, el camping aporta un gran valor añadido a la provincia, al atraer a un turismo internacional de calidad, comprometido con el entorno. Este tipo de visitante contribuye, sin duda, a desestacionalizar el turismo y alargar la temporada, reforzando la proyección de Castellón como un destino sostenible, accesible, competitivo y abierto a todos los turistas.

En este sentido, uno de los objetivos en los que trabaja el Patronato Provincial de Turismo a lo largo del año es avanzar en la desestacionalización del turismo, impulsando experiencias que permitan atraer visitantes más allá de la temporada alta. Y el camping juega, sin duda, un papel clave en esta estrategia, ya que favorece un turismo sostenible, que permite disfrutar de Castellón durante todo el año.

Por lo que desde la Diputación de Castellón seguirán trabajando con los campings del territorio para potenciar el turismo de camping, consolidar a la provincia como un destino de referencia y seguir sumando cada año más viajeros y más actividad turística en los 135 municipios de la provincia castellonense.