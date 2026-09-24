Diputación prepara la licitación del proyecto para reabrir el Teatro Principal de València: "No vamos a dejarlos solos"

Varias personas durante una concentración en protesta por el cierre del Teatro Principal, a 24 de septiembre de 2026, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València ya está preparando la licitación para el proyecto de rehabilitación del Teatro Principal y subraya su voluntad de continuar "apostando por la cultura". "No vamos a dejarles solos".

En estos términos se ha expresado este jueves el presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó, en declaraciones a medios tras la presentación del proyecto 'Pilota al poble', en la que ha instado, tras el cierre de la sala por motivos de seguridad, a "dejar fuera los personalismos e intentar hacer las cosas lo mejor posible": "Es una obra que tenemos que afrontar entre todas y todos", ha manifestado.

En esta línea, ha defendido que una instalación como el Teatro Principal de València "merece que vayamos todos a una" y ha hecho un llamamiento a la colaboración entre las diferentes instituciones valencianas y el Gobierno central.

Asimismo, el presidente de la administración provincial ha criticado el "abandono" de la sala que, a su juicio, "no es cosa de un año, ni de tres meses, ni de dos años" y ha señalado que el cierre del teatro "no es una problema de María José Catalá (la alcaldesa de València), de la Diputación de València o de Juanfran Pérez Llorca ('president' de la Generalitat), esto viene de más atrás, de cuando estaba (Joan) Ribó --el exalcalde de València-- o de cuando estaba Ximo Puig --el 'expresident' de la Generalitat".

A este respecto, ha asegurado que "nadie" quería que se llegase a esta situación pero que se ha llegado "fruto del abandono" en el que se tienen las instalaciones de la Diputación: "Al final nos tenemos que hacer también cargo de las malas decisiones que se tomaron en su momento", ha sostenido.

Preguntado por la alternativa que se ha dado de que parte de la programación de la sala se traslade al Teatre Martín i Soler del Palau de les Arts, cuyo aforo es inferior al del Principal, Mompó ha lamentado que "desgraciadamente" no hay "más principales" en la provincia y que "no" hay "más" instalaciones que "puedan albergar la cantidad de gente que albergaba" el espacio clausurado.

"TOMAR LAS MEJORES DECISIONES Y CONTINUAR ADELANTE"

No obstante, ha aseverado que la Diputación, frente a esta situación, lo que está haciendo es "trabajar" y ha anunciado que "ya" están preparando la licitación del proyector y que este próximo viernes se reunirán con la Associació Valenciana d'Empreses d'Arts Escèniques (Avetid) para mostrarles su interés por la problemática.

"Quiero manifestarles públicamente y a la cara que vamos a continuar apostando por la cultura, que no vamos a dejarles solos, que la situación que nos ha tocado vivir no es agradable y no nos hubiese gustado tener que afrontarla, pero como decimos siempre, con sentido común, pues lo que haremos es sentarnos, tomar las mejores decisiones y continuar adelante", ha aseverado.

Y, ha agregado: "La seguridad es una cosa que no podemos negociar y no era sensato, ni era oportuno, ni responsable tener una instalación abierta que podía ser un peligro para los usuarios".

DIÁLOGO CON AYUNTAMIENTO "EN EL MOMENTO QUE SEA OPORTUNO"

Respecto a la propuesta de la alcaldesa de València de que el Ayuntamiento entre en la titularidad del Principal, Mompó ha señalado que "todo lo que sea bueno para València va a ser bueno para la Diputación". Y, por ello, ha afirmado que "habrá diálogo en el momento que sea oportuno". "Cuando hablemos con los técnicos, nos centraremos nosotros para tomar las mejores decisiones para los valencianos", ha apuntado.

Interrogado por la posibilidad de que se replique la fórmula que se emplea en el Principal de Alicante, Mompó ha indicado que es "una posibilidad" y ha asegurado que "lo más importante es que hay voluntad".

"Me gusta que la alcaldesa de València esté preocupada por el Teatro Principal. Puede ser que si el anterior alcalde hubiera estado preocupado, pues no estaríamos en la situación que estamos ahora", ha deslizado en referencia al ex primer edil de Compromís, Joan Ribó.

Asimismo, ha remarcado que se "sentará con María José Catalá y con todos los cargos políticos y con todas las instituciones que haga falta, para que el Principal vuelva a abrir las puertas lo antes posible y lo haga como una instalación del siglo XXI, una instalación que esté pensada para el futuro y una instalación donde los profesionales, los que aman el teatro, y todos los valencianos puedan disfrutar".

Preguntado por la razón por la que se presentó la programación del teatro este lunes si la Diputación avisó de que no se hiciera, el presidente de la provincial ha indicado que "nadie" quiere presentar una programación el día antes de cerrarse un teatro y que la Diputación tampoco "tiene la intención de dejar que presenten una programación para, al día siguiente, cerrar el teatro".

"No sé lo que ha sucedido exactamente (...) si ha habido algún error, pues depuraremos responsabilidades, pero que insisto que yo creo que lo que principalmente nos fastidia a todos es que el Teatro Principal haya tenido que acabar como ha acabado y lo que esperamos, mirando al futuro, es que abra las puertas lo más rápidamente posible", ha sostenido.