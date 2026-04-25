La Diputación presenta 'El enigma del Papa Luna' en la Feria del Libro de Castellón

Obra ‘El enigma del Papa Luna’ - DIPUTACIÓN CASTELLÓN

CASTELLÓ, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial ha presentado 'El enigma del Papa Luna' en la Feria del Libro de Castellón y ha destacado el rigor histórico de la novela del escritor José Ángel Mañas.

El diputado de Cultura, Alejandro Clausell, ha sido el encargado de presentar este sábado la publicación, reconocida con el Premio Letras del Mediterráneo 2025 en la categoría de Novela Histórica, y ha subrayado que "en el libro se ilustra perfectamente el robo del cráneo del Papa Luna en el año 2000".

Esta novela reconstruye la vida de Benedicto XIII. En ella, el autor combina el rigor histórico con su estilo directo y narrativo para ofrecer un retrato humano y complejo del llamado "Papa de Peñíscola" y acercar al lector al siglo XIV, ha señalado la corporación provincial en un comunicado.

"Una obra de gran valor que aporta una visión rigurosa del Papa Luna y contribuye a poner en valor su figura", ha señalado Alejandro Clausell, quien ha mostrado su agradecimiento al autor por esta publicación.