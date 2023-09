La Diputación rechaza una moción que condenaba la eliminación del mural por la igualdad en Oropesa

El PP asegura que velará "siempre" por la "igualdad real y en mayúsculas"



CASTELLÓ, 19 Sep. (EUROPA PRESS) - -

La Diputación de Castellón ha rechazado en un Pleno celebrado hoy -con los votos a favor de PSOE y Compromís y en contra de PP y VOX- una moción presentada por el Grupo Socialista de condena de la eliminación del mural en pro de la igualdad en el CEIP la Mediterrània de Oropesa.

Durante la explicación de voto, el diputado de VOX Luciano Ferrer ha subrayado que se consideró eliminar dicho mural porque había que reparar las instalaciones y "para respetar la neutralidad de los centros educativos y evitar la imposición de mensajes ideológicos a los niños", aunque ha apuntado que el colegio puede volver a pintarlo, "si lo considera conveniente la dirección del centro"

"Mucho presume del PSOE de igualdad cuando no hubo disculpas por aprobar la ley del sí es sí, y precisamente un hombre que agredió a su mujer en Oropesa ha sido uno de los beneficiados de la misma".

La diputada de Compromís María Fajardo ha mostrado su "sorpresa" por el hecho de que VOX haya apelado a la "ideología" cuando "el mural solo expresaba un mensaje de igualdad". "El equipo de gobierno de Oropesa no puede decir que no le gusta el mural y que hay que quitarlo, pues se ha borrado por capricho de una concejalía, y hacer un paso atrás en cuestiones tan básicos como la igualdad no puede entrar en nuestros planes, ya que es una cuestión de derechos", ha añadido.

Por su lado, la diputada socialista María Jiménez ha calificado el borrado del mural de "hecho sin precedentes y ataque deliberado a la educación". "Se llevó a cabo haciendo caso omiso de las directrices del equipo directivo del centro, por lo que estamos ante un acto totalmente ideológico", ha dicho.

"Es triste y preocupante ver cómo personas cuya ideología no respeta a las mujeres o a los inmigrantes toman decisiones del pasado más oscuro del país. No se pueden defender acciones como esta y es fundamental educar en valores de igualdad", ha subrayado la socialista, quien ha añadido que se trata de "querer eliminar cualquier mención a la igualdad y lucha contra la violencia machista".

Finalmente, la diputada del PP Marisa Torlá ha recordado que la competencia del mantenimiento de los colegios corresponde a los ayuntamientos, "y el hecho de pintar donde estaba el mural atiende a las mejoras del centro". "El mural se hizo como parte de un proyecto aprobado por el centro, en un periodo en el que gobernaba el PP, pero nosotros no somos quién para juzgar cuándo el ayuntamiento ha de hacer actuaciones en sus colegios", ha dicho.

"Si la dirección del colegio lo estimaba oportuno, se podía volver a pintar", ha destacado la 'popular', quien ha añadido que "no se puede hablar de ataque deliberado". "Nosotros condenamos cualquer acto que elimine la igualdad, pero no entendemos que este sea el caso, y solicitar la restitución del mural corresponde a la dirección del centro y no a nosotros, que nos preocupa más que queden libres agresores sexuales. Velaremos siempre por una igualdad real y en mayúsculas", ha concluido.