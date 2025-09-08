La Diputación de Valencia lanza una guía para facilitar a los ayuntamientos la captación de fondos europeos

La Diputación lanza una guía para facilitar a los ayuntamientos la captación de fondos europeos - DIPUTACIÓN DE VALENCIA

VALÈNCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El área de Proyectos Europeos de la Diputación de Valencia ha publicado la segunda edición de la Guía Eurodival (la primera se lanzó el pasado mes de marzo), una revista concebida como guía práctica que recoge las principales novedades, convocatorias y oportunidades de financiación del Marco Financiero Plurianual 2021-2027 de la Unión Europea.

El objetivo de esta iniciativa de la institución provincial es ofrecer "toda" su ayuda a los municipios y entidades locales de la provincia, para que puedan recibir financiación europea con el fin de poder desarrollar proyectos transformadores en sus localidades, según ha indicado la propia corporación en un comunicado.

De este modo, Eurodival, que se ha distribuido entre los 266 ayuntamientos de la provincia, se consolida como "una herramienta de referencia" para los municipios valencianos, ya que "no solo difunde información actualizada sobre los programas europeos, sino que también visibiliza la actividad europea que desarrolla la propia Diputación".

En esta segunda edición, la revista incorpora como novedad una guía resumida sobre el programa LIFE, destinado a proyectos en materia de medio ambiente, acción climática y transición energética, lo que supone un recurso adicional de "gran valor" para las entidades locales interesadas en impulsar iniciativas sostenibles.

La publicación es fruto del trabajo de la Oficina Técnica de Proyectos Europeos de la Diputación de Valencia, que se abrió en octubre de 2024.

Se trata de un servicio especializado que ofrece a los municipios capacitación profesional de sus técnicos en la preparación y gestión de proyectos europeos, así como un acompañamiento técnico orientado a transformar ideas locales de los alcaldes y concejales de los distintos municipios, en proyectos "viables y competitivos" ante las instituciones comunitarias.

El diputado de Fondos Europeos, Juan Ramón Adsuara, ha afirmado que "con la Guía Eurodival, la Diputación reafirma su compromiso de acercar Europa a los pueblos de la provincia, dotándolos de recursos, conocimiento y asesoramiento, lo que les permite aprovechar con mayores garantías de éxito las oportunidades de financiación que brinda la Unión Europea".

"Llevamos toda la legislatura trabajando para cumplir una de nuestras máximas prioridades, que es que los 266 municipios, las tres entidades locales menores y las mancomunidades estén plenamente informados de todas las líneas de ayudas, y además orientarles para que sepan exactamente qué líneas son las que mejor se adaptan a sus características", ha resaltado.