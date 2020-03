Un diputado del PSPV en Les Corts vuelve a la consulta: "Es aquí donde tengo que estar para ayudar"

VALÈNCIA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSPV en Les Corts y alcalde de Rafal (Alicante), Manuel Pineda, ha decidido volver a la consulta para ayudar en la lucha contra el coronavirus: "Es aquí donde considero que tengo que estar para poder ayudar, no solamente al sistema sanitario, sino a todas aquellas personas que pueden tener esa sensación de incertidumbre y que necesitan nuestra ayuda".

Así lo asegura en un vídeo en el que se le puede ver ya en consulta y protegido en una mascarilla, que ha compartido su compañero de partido y portavoz socialista en el parlamento valenciano, Manolo Mata, quien se ha mostrado "muy orgulloso" de Pineda y le ha deseado suerte. No ha sido el único que le ha agradecido el gesto, ya que otro parlamentario, David Calvo, ha destacado su "enorme" responsabilidad. "Gracias, me cuidaré. Cuidaos todos", ha respondido este.

Muy orgulloso de mi compañero @ManuelPinedaVB , médico y diputado de @SocialistesVal @PSPVcorts en @cortsval . Se ha reincorporado a su trabajo, a su vocación, a ayudar. Suerte, Manolo! Gran decisión! pic.twitter.com/pAraNiqHUJ — Manolo Mata (@manolomata) March 25, 2020

El socialista es, además de alcalde de esta localidad de la Vega Baja, secretario general de los socialistas de la comarca y diputado provincial. También es médico de familia, especialista en medicina del trabajo y Doctor en medicina y cirugía.

En el vídeo, Pineda explica que ha vuelto a la consulta: "El Covid-19 me ha puesto en mi sitio, donde he estado durante tantos años para ayudar a aquellas personas que en este momento están teniendo esa incertidumbre ante la pandemia y ejerciendo la vocación que siempre he tenido, que es la de ayudar, como cualquier sanitario".

Además, continúa señalando que en este momento la situación en la Vega Baja está "bastante bien" por lo menos en lo que respecta al Departamento de Salud de Orihuela pero siente que debe "prepararse": "Tengo esa sensación de responsabilidad, de prepararme para lo que pueda venir. Los planes de contingencia pueden ir cada vez a más y tengo que estar preparado, por supuesto siguiendo con las responsabilidades políticas que tengo, de la Alcaldía y de diputado".

Manuel Pineda señala que interpretando las palabras del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "que dice más o menos que si la gente sufre los políticos tenemos que sufrir con ellos" él cree que es ejerciendo de médico donde tiene que estar.

Asimismo, concluye lanzando un mensaje de esperanza: "Vamos a salir todos juntos, esto lo vamos a parar entre todos. Ánimo, adelante y a seguir".