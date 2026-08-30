La dirección del incendio de El Saler anuncia el fin de las restricciones de movilidad desde las 23.59 de este domingo

Entrada al parque natural de El Saler el viernes 28 de agosto, afectado por un incendio en el que se apunta a un origen intencionado - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Puesto de Mando Avanzado del incendio de El Saler, en València, ha anunciado que, tras el control del fuego desde este sábado a las 20.00 horas y los trabajos que se están realizando durante toda la jornada, se ha decidido finalizar las restricciones a la movilidad en toda la zona a partir de las 23.59 de este domingo.

De esta forma, las carreteras 401 y CV-500 quedarán totalmente abiertas al tráfico a partir de esa hora y se recuperará la normalidad en la vía que da servicios a las pedanías de El Saler, Palmar y Perellonet, que ya no tendrán que acceder a la zona desde Sueca y podrán circular con "total normalidad" por la CV-500 y 401. Además se recuperará el servicio de transporte público de la EMT "con normalidad", según ha informado el consistorio en un comunicado.

Las playas se reabrirán al igual que la zona del bosque de la Devesa de El Saler con una serie de condicionantes. En el caso de los accesos al bosque de La Devesa, se reabren excepto los viales y los aparcamientos de la avenida de la Gola Pujol desde la Torre 1 hasta la rotonda del restaurante Duna.

Sí que se permitirá el acceso a los locales de hostelería de la playa y sus zonas de aparcamiento; el Camí Vell de la Devesa permanece cerrado así como estarán cerrados el Tallafoc de la Rambla, el Tallafoc dels Ferros y el Tallafoc de la Calle.

Estas medidas se adoptan porque, durante los próximos días y hasta la extinción del incendio --que ha afectado a 36 hectáreas-- el cuerpo municipal de bomberos de València "sigue trabajando en la zona y así se facilita su trabajo", ha precisado el consistorio.

MÁS VIGILANCIA

En esta jornada de domingo están trabajando cuatro dotaciones de Bomberos València, unidad de drones y Protección Civil, así como efectivos de la Policía Local y Guardia Civil que participan tanto en el control de los cortes de carretera como en la vigilancia del parque natural, que se ha incrementado tras conocerse que el incendio fue intencionado.

El jefe de Bomberos València, Enrique Chisbert, ha señalado que la tarea de hoy y de los próximos días, --"los que hagan falta", ha dicho--, es "refrescar la zona quemada, porque el suelo está muy caliente" y puede haber "pequeños rebrotes de partes parcialmente quemadas o no, porque hay zonas no quemadas dentro de la zona quemada. Y esa es la tarea que vamos a hacer durante varios días".

Así, ha detallado en atención a medios que, por experiencia en incendios anteriores, estas tareas "pueden durar desde tres días, cuatro, hasta una semana, diez días. En función de la climatología también, si nos viene a favor o no".

Por eso ha insistido en que varias de las sendas estarán cortadas porque "las necesitamos para nosotros circular en vehículos y es un peligro dejar pasar por ahí las bicicletas, gente caminando...".

En cuanto a los efectivos que se mantendrán trabajando en la zona, ha señalado que irán "escalando" según del momento del día, "pero un mínimo de tres dotaciones de bomberos habrá con autobomba y también voluntarios de Protección Civil, con distintos tipos de medios, como cañones portátiles".

"CIVISMO"

El concejal de Emergencias, Juan Carlos Caballero, ha agradecido a todos los vecinos el "civismo" demostrado desde el pasado jueves --cuando el fuego obligó a declarar la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF) y a evacuar a los vecinos de la Torre 1 y de la pedanía de El Saler más a los usuarios de los campings-- ya que "gracias a ellos y su sacrificio durante el fin de semana se ha podido trabajar sin descanso para luchar contra el fuego".

"Han vuelto a demostrar que la prioridad de todos ha sido, es y será siendo la Devesa de El Saler", ha manifestado el edil. Asimismo, ha apuntado que los servicios municipales ya están trabajando "para recuperar la zona afectada y seguir protegiendo La Devesa de El Saler y todo el Parque Natural de la Albufera, el pulmón verde de la ciudad".

RESPUESTAS

Caballero ha expuesto que quieren "respuestas sobre cómo se ha producido el incendio y quién es el responsable, porque debe caer todo el peso de la ley sobre quien ha puesto en juego el futuro de la Devesa y de sus vecinos" y ha destacado el trabajo de todos los cuerpos de extinción y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: "Una vez más se han volcado por y para los valencianos y su esfuerzo ininterrumpido ha hecho que no estuviéramos ante una desgracias de unas dimensiones mucho más graves", ha concluido.