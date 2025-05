Directivos abordan en Alicante la "metamorfosis" de empresas e instituciones las definen como "motor económico"

ALICANTE, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Numerosos directivos y representantes de diferentes compañías procedentes de toda España han abordado este miércoles en Alicante la "metamorfosis" de las empresas, a las que varios cargos institucionales se han referido como "motor económico", según se ha destacado en el marco del foro abierto Opendir 2025, celebrado en el Auditorio de la Diputación (ADDA) e impulsado por la asociación El Círculo-Directivos Alicante.

Se trata de una jornada "inspiracional" para 'managers' que "quieren liderar el cambio, apuestan por nuevas visiones y están abiertos a implementarlas" en sus modelos de negocio, de acuerdo con la explicación que la organización del evento recoge en su página web.

A la cita han asistido el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón; el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez; el alcalde de Alicante, Luis Barcala; el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, y la presidenta de El Círculo-Directivos de Alicante, Eva Toledo.

Durante su intervención en la apertura del foro, Toledo ha definido a las empresas como el "espejo del talento" de la provincia y se ha referido al lema de este año, 'Metamorfosis empresarial: evolucionar para revolucionar'.

Así, ha explicado que este 'claim' aboga por "repensar" los modelos empresariales y definir cuáles son los propósitos de las compañías, y ha diferenciado los conceptos de adaptación, que ha definido como "un cambio progresivo y continuo", y de metamorfosis, "una transformación radical y rápida".

Para la presidenta de El Círculo-Directivos de Alicante, la metamorfosis empresarial, "lejos de ser un proceso romántico y bucólico, es un difícil y complejo" y "se realiza en solitario". Además, a su juicio, refleja una "correlación directa entre implicación, esfuerzo y resultado".

Además, ha aseverado que aunque las empresas puedan resurgir de una determinada situación, "siempre quedan ruinas e islas donde se sigue percibiendo que ahí pasó algo intenso", por lo que ha abogado por "no olvidar todo lo que ha habido" y por fomentar el "autoconocimiento" para "aprender y ser mejores".

"ECOSISTEMA INSTITUCIONAL FAVORABLE"

Por su parte, el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reiterado el "compromiso" del Consell para "consolidar un ecosistema institucional favorable que facilite e impulse la iniciativa empresarial".

"Nuestra obligación como responsables políticos es favorecer la coyuntura para que emerja el talento, para que no se le pongan palos en la rueda", ha manifestado, para luego poner en valor el papel de las empresas y "sentirse orgullosos", ya que "sin ellas no hay sociedad, no hay actividad económica y, por tanto, no hay cohesión social".

Por ello, el jefe del Consell ha destacado que la Generalitat "va a seguir trabajando en la rebaja de impuestos para fomentar un entorno fiscal más propicio al desarrollo de empresas, simplificando los trámites y acortando plazos administrativos" y "en seguir favoreciendo la inversión", según ha detallado el gobierno valenciano en un comunicado.

Así, ha recalcado su "apuesta" por las "rebajas fiscales, especialmente para las rentas medias y bajas, que se ha demostrado que pueden ayudar a recaudar más", y ha apuntado: "Hemos recaudado un siete por ciento más con respecto al pasado año y un 17% más si comparamos con el primer trimestre de este año".

Mazón ha indicado que "para poder hacer realidad estos objetivos" la Generalitat debe tener "capacidad presupuestaria" y, en este punto, se ha referido a la previsible aprobación de los presupuestos del Consell de 2025 este miércoles por la tarde en Les Corts.

En concreto, ha definido estas cuentas como "las más sociales" y "las más elevadas de la historia" del autogobierno valenciano, con 32.291 millones de euros que permitirán "avanzar definitivamente hacia la reconstrucción" tras la dana del pasado 29 de octubre en la provincia de Valencia.

"SER DISRUPTIVOS Y ADAPTATIVOS"

De otro lado, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, que ha abierto el foro con su intervención, ha subrayado que las empresas son el "motor económico" de la sociedad y en la provincia son "significativamente destacadas".

El primer edil ha abogado por "ser disruptivos" y "adaptativos a las circunstancias". En este punto, ha puesto en valor el papel de las personas en la toma de decisiones, que ha calificado de "fundamental" en un contexto de inteligencia artificial (IA), por lo que ha pedido "no perder el horizonte" ni olvidar que esta es una herramienta. "No nos sustituye", ha enfatizado.

"ESPACIOS DE CONFLUENCIA Y ENCUENTRO"

En la misma línea, el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, que ha clausurado el foro, ha abogado por "encontrar un equilibrio entre los activos tangibles e intangibles de las empresas, fruto del liderazgo comprometido con los valores financieros y éticos, pero también con una sociedad más justa, equitativa, colaborativa y sostenible, en la que se creen redes de conexión institucional, empresarial y emocional".

Pérez ha destacado en el contexto de este encuentro que "la mayor responsabilidad de una empresa es siempre su potencial humano, la mayor inversión, la apuesta por el talento de las personas y la mayor responsabilidad", para "manifestarlo y trasladarlo a las nuevas generaciones", según ha informado la Diputación en un comunicado.

Igualmente, ha apelado a la importancia de "contar con un espacio de expansión donde las ideas, la creatividad, la imaginación, la innovación, la evolución y, por qué no, la revolución se anticipen a lo que se implementa en la sociedad".

Pérez ha agradecido a El Círculo-Directivos de Alicante y a su presidenta, Eva Toledo, "la elección, un año más, de la provincia de Alicante y del ADDA como escenario de un encuentro que constituye un congreso único diseñado para la reflexión y para acompañar a directivos a liderar sus organizaciones".

"La confianza en nuestra provincia para albergar este importante foro nos acredita como una tierra que cultiva el talento, que atrae recursos humanos e inversión, que persigue la calidad y el emprendimiento y que aboga por un futuro mejor, a través de la evolución, la adaptación y la mejora constante", ha aseverado.

Además, el dirigente de la institución provincial se ha mostrado partidario de "dirigir acciones que promuevan capacidades, ideas, equilibrios o estimulación y motivación del empleado como una estrategia incuestionable y necesaria".

Y ha insistido en que las decisiones empresariales, institucionales y administrativas "siempre deben tomarse en función del bienestar de la colectividad, porque no hay progreso si no es desde la unidad, la fuerza conjunta y los espacios de confluencia y encuentro".