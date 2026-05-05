El director del Conservatorio de Alaquàs presenta la primera tesis doctoral sobre el Cant de la Carxofa

Enric Parreño con la tesis - AYUNTAMIENTO DE ALAQUÀS

VALÈNCIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Enric Parreño, director de la Orquesta de la Unión Musical de Alaquàs y del Conservatorio de este municipio valenciano, ha realizado la primera tesis doctoral sobre el Cant de la Carxofa. El músico ha centrado su trabajo de final del Doctorado en Arte en la historia, análisis y aplicación didáctica en contextos educativos de esta manifestación cultural y musical singular en la Comunitat Valenciana.

Esta es la primera tesis que se presenta sobre el Canto de la Carxofa de Alaquàs, Fiesta de Interés Turístico Provincial desde 2010 y Bien de Relevancia Local desde 2022. Aspira, junto con el resto de municipios de l'Horta y la ciudad de València, que también conservan esta manifestación festiva, a ser Bien de Interés Cultural (BIC) Inmaterial, reconocimiento máximo para este tipo de manifestación cultural y Patrimonio de la Humanidad.

La investigación responde a la necesidad de contextualizar, recuperar y fortalecer el canto e integrarlo en prácticas contemporáneas que refuerzan su transmisión y significación social, detalla el Ayuntamiento de Alaquàs.

La tesis, dirigida por Ana Mª Botella, se centra en el canto "desde una visión histórica, musical y didáctica con el objetivo de analizar su evolución y estructura y las posibilidades pedagógicas".

Para el autor, este trabajo "ofrece una mirada más completa y contextualizada del canto a través de una visión interdisciplinar para resignificar la práctica tradicional y proponer adaptaciones musicales, recursos digitales y estrategias pedagógicas que faciliten la inclusión real en contextos educativos diversos".