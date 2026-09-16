El director del IAC aboga por dar oportunidades a jóvenes científicos: "La confianza de los demás nos permite crecer"

Investidura como doctor 'honoris causa' del alicantino Valentín Martínez Pillet (i), director del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC), este miércoles en el campus de Elche (Alicante) de la Universidad Miguel Hernández (UMH) - GVA

ALICANTE, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC), el alicantino Valentín Martínez Pillet, ha abogado por ofrecer a jóvenes científicos la posibilidad de que asuman "riesgos razonables", permitirles participar en proyectos internacionales, "darles responsabilidades reales y confiar en ellos antes de que sus currículums contengan todas las pruebas que, paradójicamente, solo podrán obtener si alguien les ofrece primero una oportunidad".

"La pasión nos mueve a formular preguntas, la preparación nos permite reconocer las oportunidades, el valor nos ayuda a aceptarlas, la colaboración hace posible aquello que no podríamos realizar solos y la confianza de los demás nos permite crecer hasta estar en condiciones de confiar en quienes vienen detrás", ha aseverado este miércoles en Elche (Alicante) durante su discurso de investidura como doctor 'honoris causa' por la Universidad Miguel Hernández (UMH).

Martínez Pillet, quien ha recibido el reconocimiento durante el acto de apertura del curso académico 2026-2027 de esta universidad, ha agradecido las oportunidades que ha recibido a lo largo de su trayectoria y la distinción que le ha otorgado la UMH. Su madrina para la ocasión ha sido la profesora Mari Carmen Perea, del Área de Matemática Aplicada.

Del mismo modo, el astrofísico ha lanzado un mensaje a quienes comienzan ahora su vida científica: "Buscad preguntas que merezcan vuestro esfuerzo, preparaos para las oportunidades que todavía no podéis prever y, cuando lleguen, no tengáis miedo de aceptarlas".

RETOS

Por otro lado, Martínez Pillet se ha referido al "gran reto" del IAC para dotar al Gran Telescopio Canarias (GTC), situado en el Observatorio del Roque de los Muchachos (La Palma), de un sistema avanzado de óptica adaptativa para corregir en tiempo real las distorsiones que la atmósfera introduce en la luz y obtener imágenes con una nitidez cercana a la que se alcanzaría "desde el espacio" y, así, distinguir detalles del universo que permanecen fuera de alcance.

Antes de la ceremonia de investidura y del acto de apertura del curso, el astrofísico ha inaugurado en el Jardín de los Honoris del campus de Elche de la UMH un ejemplar de vid que la universidad ha plantado en su honor con su nombre.

TRAYECTORIA

En un comunicado, la UMH ha destacado que, nacido en Alicante en 1964, Martínez Pillet se licenció en Ciencias Físicas en la Universidad de La Laguna (ULL) y que obtuvo su doctorado en 1992 a través del IAC.

Tras realizar investigaciones posdoctorales en el High Altitude Observatory en Estados Unidos y ejercer la docencia universitaria, fue nombrado coordinador de proyectos del IAC en el 2000, "impulsando la participación española en grandes consorcios espaciales", ha apuntado.

En este sentido, ha resaltado que "su liderazgo técnico y visión estratégica le permitieron alcanzar en 2013 la dirección del National Solar Observatory (NSO) en Estados Unidos, cargo que desempeñó durante más de una década".

Bajo su mando, ha continuado, se pilotó la fase final de construcción y puesta en marcha del Daniel K. Inouye Solar Telescope en Hawái, "el telescopio solar más grande y tecnológicamente avanzado del planeta, un hito que requirió una extraordinaria capacidad de gestión y diplomacia científica".

"Con un impacto bibliométrico que supera las 7.800 citas y 146 artículos en revistas de prestigio internacional como 'Nature', su figura representa la máxima excelencia investigadora", ha subrayado la UMH, que ha recordado que Martínez Pillet asumió en 2024 la dirección general del IAC en España y que desde 2025 es académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España (RAC).