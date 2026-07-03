La directora de centro de día de Picanya adelantó el cierre el 29O: "Los residentes hubieran muerto de haberse quedado"

VALÈNCIA, 3 (EUROPA PRESS)

La directora del Centre de Día Lloc del Major de Picanya ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, que el día de la riada adelantó el cierre del centro a las 16.30 horas tras ver cómo bajaba el agua del barranco: "Los residentes hubieran muerto de haberse quedado".

Así se ha pronunciado esta responsable del centro de día de Picanya en su testifical en el juzgado de Catarroja, donde se investiga la gestión de la dana, procedimiento en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

La testigo, directora del centro desde 2015, ha explicado que la instalación es de gestión privada y cuenta con 35 residentes. Están especializados en personas con demencia, ha expuesto.

El día de la dana, la testigo ha indicado que estaba puesta la televisión en el centro y vieron la alerta roja. Sobre las 14 horas se asomó a ver el barranco pero iba seco. Media hora más tarde ya llevaba agua.

Seguidamente, llamó a la Policía Local para ver si tenían que hacer algo y le comentaron que no tenían constancia de nada y le señalaron que en alerta roja estaban todo el día. "Dijeron que si había que cerrar, nos llamarían. Pero no llamaron", ha reproducido.

Alrededor de las 16.30 horas volvió a mirar el barranco y el agua había crecido, con lo que decidió cerrar el centro de dia, que hacía horario de 7 a 18 horas. "El edificio resultó arrasado. Si se hubieran quedado hubieran muerto", ha apostillado.

Ha afirmado que tomó la decisión de cerrar el centro "no tanto por lo que veían en la televisión, sino por lo que estaba viendo en el barranco". Así, llamaron a las familias para fueran a recoger a los residentes.

"Tomé la decisión por cómo iba el barranco y por las previsiones de lluvia que había con la alerta roja. Ya tuve conocimiento de lo que pasaba después, cuando vi caer el puente de Picanya", ha apostillado.

Después de hablar con la Policía Local del municipio ya no tuvo contacto con ninguna autoridad más, ha dicho la testigo, que ha aclarado que las viviendas que están en el mismo complejo que su centro de día no tienen nada que ver con ellos.

UN CORREO

La directora del centro de día ha indicado que ese día, por la mañana, recibieron un correo de la Generalitat Valenciana pero no lo vieron. Al respecto, ha concretado que lo mandó Conselleria de Bienestar Social al mail del centro, pero no recordaba las recomendaciones que había. De la Conselleria de Emergencias no recibió nada.

Por último, ha indicado que no se pusieron en contacto por parte del Ayuntamiento de Picanya con ellos con anterioridad al día 29 de octubre y ha explicado que su centro funciona como los colegios, es decir, es el Ayuntamiento el que decide si se cierra.