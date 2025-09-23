El diseño y el interiorismo se darán cita en Hábitat y Textilhogar con mil firmas y 21 países expositores en València

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La industria del diseño e interiorismo se reunirá en Feria Valencia en la mayor convocatoria de Hábitat y Textilhogar, unos eventos que contarán con más de mil firmas y marcas representadas y 21 países expositores.

El evento, que tendrá lugar del lunes 29 de septiembre al jueves 2 de octubre, incorporará este año a la oferta de nuevos sectores como el de Decoración o el de contract bajo nuevos formatos como 'Contract 360', lo que ha motivado que el certamen "crezca cerca de un 20% en oferta respecto a la anterior edición" y, junto a una Textilhogar "muy consolidada" con Hábitat, complete totalmente los ocho pabellones disponibles a pesar de no celebrarse la bienal Espacio Cocina SICI, programada ya para 2026, según ha indicado la organización en un comunicado.

En concreto, en esta edición se darán cita 1.046 firmas y marcas representadas (896 Hábitat y 150 Textilhogar), 584 expositores directos (stands) y 96.000 metros cuadrados (m2) de superficie expositiva correspondientes a 8 pabellones.

Asimismo, participarán 21 países expositores: Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Hungría, Irán, Italia, Lituania, México, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rusia, Turquía y Ucrania; y hay 3.000 compradores VIP confirmados y una estimación cercana a los 40.000 visitantes procedentes de 70 países.

La oferta se distribuirá en los dos niveles principales del recinto de Feria Valencia. El Nivel 2, con acceso desde los Foros Centro y Oeste, acogerá toda la oferta de sectores como el contemporáneo, descanso, tapizado y la nueva área de decoración internacional.

Por su parte, en el Nivel 3 estará ocupado por la oferta de diseño y vanguardia, así como el área expositiva destinada a Textilhogar y buena parte de las instalaciones especiales, como el Hotel Hábitat, el Salón nude de jóvenes creativos o las zonas de conferencias.

La organización ha resaltado que las expectativas en cuanto a visitantes son "altas", puesto que este año se ha puesto en marcha "una ambiciosa campaña de compradores invitados a través de Misiones Inversas" y que ha contado con la colaboración de asociaciones como ANIEME, Fedai y Ateval Home Textiles From Spain, así como la financiación de IVACE + i Internacional e ICEX, y de la propia Feria Valencia.

En total se ha destinado más de un millón de euros y se ha confirmado la visita de cerca de 3.000 compradores muy cualificados procedentes de 70 países. Destaca el incremento en cerca de un 25% de los compradores procedentes de la campaña del sector textil.

Esta convocatoria de gran formato estará acompañada de diversas instalaciones, exposiciones y actividades paralelas, que complementarán cuatro días de experiencias en torno a las últimas propuestas en interiorismo, diseño y proyectos para colectividades.

"LOS MEJORES PROFESIONALES"

Además, contará con "los mejores profesionales del momento", como el interiorista Tomás Alía, Medalla de Oro a las Bellas Artes en 2022, que será el encargado de proyectar un hotel sostenible bajo la más arraigada tradición arquitectónica valenciana. Su instalación 'Barracas' para 'Hotel Hábitat 2025' incluirá ocho 'suites' diseñadas por primeras espadas como Pascua Ortega, Odosdesign, Cosín Estudio, Studio HC o MMAIN Martínez Medina.

Asimismo, la industria hotelera volverá a ser protagonista con la celebración de diversos foros profesionales y jornadas contract en colaboración con las asociaciones sectoriales como HOSBEC y las principales cadenas hoteleras.

Hábitat recibirá también al reciente Premio Nacional de Diseño, Héctor Serrano, y su retrospectiva de 25 años de trabajo, que incluirá su aclamada exposición 'Raíces', floreros elaborados con restos de la DANA y destinados a fines solidarios.

Por otro lado, Sigfrido Serra, de la mano de la revista Interiores, vestirá de rosa Textilhogar con una sorprendente instalación: 'Pinknic, textil experience', que incluirá la zona de tendencias de AITEX.

MEMORIAL SOBRE LA DANA

Los nuevos materiales para la arquitectura y el interiorismo serán protagonistas con la exposición 'Materialidad Consciente', organizada en colaboración con Material Bank y el equipo de consultoría Matter. Una muestra que se ubicará junto a la nueva zona 'Contract 360' destinada a mostrar las últimas innovaciones para proyectos y colectividades.

Además, Hábitat acogerá por primera vez 'TempoCraft', el gran evento de artesanía contemporánea 'Made in Spain' que reunirá a más de 30 creadores y talleres artesanos premium, así como será el marco donde se celebre la entrega de los Premios DIN (Diseño Interior Nacional).

La organización ha añadido que una "visita inexcusable" en Hábitat será el Salón nude de jóvenes talentos en diseño, que acogerá las propuestas de 25 estudios y escuelas de diseño y que este año estará conceptualizado por José Manuel Ferrero y Estudi{H}ac, así como un memorial en torno a la dana, ideado como homenaje a la industria valenciana afectada personificada en la firma Temasdos. Como curiosidad, Hábitat acogerá la instalación, a cargo de la firma Uecko, del armario más alto del mundo, certificado por Guiness.

La feria acogerá más de un centenar de conferencias, mesas redondas, jornadas profesionales, debates tanto en el Ágora nude como en la zona de conferencias del Hotel Hábitat así como presentaciones por parte de los expositores.

Estarán presentes "los mejores diseñadores del momento", como Karim Rashid o Ramón Esteve, pasando por Alberto Cavalli, Mónica Armani, Ágatha Ruiz de la Prada, Belén Moneo, Patrick Norguet, Daniel Germani, Héctor Ruiz-Velázquez, Ben Wu o Meike Harde, entre otros.