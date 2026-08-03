Disfrutar del eclipse con "salud visual": una experta recomienda gafas homologadas o métodos de proyección del Sol

Amelia Ortiz, astrónoma del Observatorio Astronómic de la Universitat de València aconseja cómo observar el eclipse con seguridad - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El eclipse total de sol, que se podrá ver en València el 12 de agosto, será "una experiencia única", pero requiere precaución para proteger la salud visual. Por ello, Amelia Ortiz, astrónoma del Observatorio Astronómico de la Universitat de València (UV), ha compartido las claves para observar el eclipse de forma "segura".

La experta advierte que para ver "con seguridad" el eclipse se tienen que utilizar gafas homologadas, pero también se puede recurrir a métodos de proyección de la imagen del Sol. En este sentido, "se puede construir una cámara oscura o proyectar la imagen solar sobre una hoja blanca", ha indicado.

Según ha informado la institución académica en un comunicado, estas técnicas están detalladas en la web del Observatorio Astronómico de la UV: https://observatori.uv.es/. Por otro lado, la universidad retrasmitirá el eclipse en un directo desde Youtube desde las 19.30 horas.

En este fenómeno astronómico, Ortiz ha recalcado que "la Luna tapará por completo el disco solar y se podrá apreciar la corona, la parte más externa del Sol, que luce mucho más que el resto del disco y normalmente no se puede ver". Así, ha agregado que "las ocasionas en las que se produce un eclipse total de Sol son excepcionales para observar y estudiar la corona solar".

La investigadora ha resaltado que "la última vez que se vio en València un eclipse con características similares a las de este año fue en 1905" y ha explicado que el motivo por el que se producen "es una coincidencia cósmica, porque el Sol es aproximadamente 400 veces más grande que la Luna, pero está 400 veces más lejos de la Tierra que la Luna".

Esto supone que "en el cielo, el disco del Sol y el disco lunar tienen tamaños comparables y, por eso, el disco de la Luna puede cubrir completamente el disco solar en algunas ocasiones y producir un eclipse total", ha concluido la astrónoma.