Los dj de discotecas "icónicas" revivirán el sonido de La Ruta en Sonido de Valencia Remember de Les Arts

VALÈNCIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los dj de discotecas "icónicas" se darán cita en el festival 'Sonido de Valencia Remember de Les Arts', que tendrá ligar el próximo 1 de marzo.

En concreto, entre los asistentes estarán Arturo Roger de A.C.T.V. y The Face, Caco de Distrito, Coqui Selection de The Face, DJ Veneno y Jesús Brisa de Espiral, José Conca de Chocolate, Kike Jaen de N.O.D., Luis Bonias de Puzzle, Barraca y Spook, Rodi de The Face, Vicente Ferrer de Bananas y Homenaje a la Ruta, Víctor Pérez de The Face y Homenaje a la Ruta, y Ximo 3D de Heaven.

Así se ha dado a conpcer en la presentación del evento, que "dará la bienvenida a las Fallas con el auténtico espíritu de la música remember y los grandes hits".

Fotur y Prodj, de la mano de Turisme Comunitat Valenciana y la colaboración del Ayuntamiento de Valencia, organizan esta propuesta que ha contado para su presentación con la directora general de Comercio, Artesanía y Consumo, Maribel Sáez, la presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, y el el presidente de FOTUR, Víctor Pérez.

El festival tendrá lugar el 1 de marzo en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, al aire libre pero cubierto, "garantizando una experiencia cómoda y segura para todos los asistentes".

La apertura e inicio del evento será a partir de las 16:00h y contará con una amplia oferta, incluyendo zona de barras, gastronomía, guardarropía, merchandising exclusivo y la mejor música, animación y ambiente de la Ruta, destaca la organización en un comunicado.

El festival apuesta por el transporte sostenible y la movilidad responsable, por ello, ofrece una promoción especial con Taxi Valencia. Además, aunque habrá zona de parking en los alrededores, se recomienda el uso del transporte público, con conexiones a través de las líneas de autobús 13, 23, 24, 25, 35 y 95, además de la línea 10 de metro.

Según los datos aportados, el festival contará con una audiencia diversa compuesta, a día de hoy, por un 49% de mujeres y un 51% de hombres. En cuanto a la distribución por edades, el público abarca "desde los 19 hasta los 78 años", una "amplia variedad generacional refleja cómo el evento consigue reunir a diferentes edades en un mismo espacio".

PROYECCIÓN NACIONAL

El festival genera alrededor de 200 puestos de trabajo y fomenta la economía circular, ya que una gran parte de las empresas colaboradoras son de la Comunitat Valenciana. Además, más del 25% de los asistentes provienen de fuera de la autonomía, "lo que resalta la proyección del evento a nivel nacional".

El certamen cuenta con el apoyo de diversos colaboradores que contribuyen a su desarrollo y éxito como son: Visit Valencia, Consumo Moderado, Promfest, VP Cultural, Sgae, Valencia Turisme.