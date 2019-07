Las djs australianas Nervo harán bailar a la Marina de València el próximo 26 de julio

Publicado 18/07/2019 17:05:19 CET

VALÈNCIA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las djs australianas Nervo harán vibrar con sus temas a los asistentes a su concierto del próximo día 26 en el Marina Beach Club de València.

Desde la organización han calificado esta actuación como "el acontecimiento musical del año" en Marina Beach, dentro de su programación de djs internacionales que "va creciendo y mejorando cada año, y ha logrado centrar en València la mirada de muchos europeos".

El dúo australiano no sólo es famoso por su faceta de dj en todo el mundo, también han compuesto temas para Kesha, Richard Grey, Sophie Ellis-Bextor, Ashley Tisdale y las The Pussycat Dolls. El grupo es conocido por co-escribir con David Guetta y Kelly Rowland la canción 'When Love Takes Over', con la que ganaron un Grammy.