Doce cocineros de tres continentes encienden los fogones en el World Paella Day en València

Cocineros trabajan en su paella durante el World Paella Day 2025, a 20 de septiembre de 2025, en València. - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Doce cocineros llegados de tres continentes han encendido este sábado los fogones en el World Paella Day en València para rendir homenaje a "uno de los platos más famosos del mundo", ha destacado en declaraciones a Europa Press Televisión Miguel Ángel Pérez, subdirector adjunto de la Fundación Visit Valencia.

El evento, que tiene lugar este sábado en la Marina de València, en la plaza del Agua junto al Tinglado 2, se desarrollará por primera vez a lo largo de todo el día, con semifinales por la mañana y una gran final por la tarde.

Los doce chefs internacionales proceden de Francia (Frédéric Gallego), Polonia (Lukasz Kaniecki), Dinamarca (Eva Gallart López), Rumanía (Ramona Trujillo Núñez), Bulgaria (Kaloyan Kolev), México (William Téllez), Uruguay (Ian Escobar), Colombia (Andrés Felipe Otálvaro), Brasil (Luis Fernando da Rocha Coutinho), Puerto Rico (Roger Sandoval), China (Cheng Xiao Jie) y Japón (Kenta Seki).

Pérez ha resaltado que este año, como novedad, se han hecho seis pruebas clasificatorias en el extranjero, en tres continentes distintos, para llegar a la final.

Las semifinales internacionales se han celebrado en Piriápolis (Uruguay), Villa de Leyva (Colombia), Osaka (Japón), Burgas (Bulgaria), Puebla (México) y San Juan (Puerto Rico). Por su parte, otros cocineros han sido elegidos en votaciones populares en sus países tras lanzar campañas de promoción para hacerse con un hueco en el World Paella Day 2025.

Todos ellos buscan convertirse hoy en "el mejor cocinero o cocinera de paella del mundo", donde el único ingrediente obligatorio es el arroz denominación de origen Valencia. "El resto, lo que ellos le quieran echar hoy. El 20 de septiembre, Valencia comparte la paella con el mundo y les dejamos que sean creativos", ha señalado Pérez.

Durante unos días, los participantes han conocido "la despensa del Mediterráneo", así como los arrozales, la huerta o l'Albufera, y han recibido clases "de los mejores cocineros, de los mejores chefs de Valencia".

Tras la final de esta tarde, uno de los chefs será campeón y "le va a cambiar la vida". "De hecho, este concurso no solo le cambia la vida al campeón, sino que todos los finalistas por el hecho de venir aquí se convierten en celebridades en sus países y en grandes embajadores a su vez de la paella de València y de España", ha enfatizado.