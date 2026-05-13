Doce detenidos en Valencia acusados de cometer estafas piramidales mediante falsas inversiones

Imagen de uno de los detenidos - CNP

VALÈNCIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a 12 personas como presuntas integrantes de un grupo dedicado a la comisión de estafas de tipo piramidal mediante falsas inversiones. Los supuestos autores de los hechos engañaban a sus víctimas para que aportasen dinero en efectivo tras reunirlas en un local y prometerles ganancias si, además, conseguían nuevos inversores.

Se estima un perjuicio económico superior a los 15.000 euros, según ha informado la Policía en un comunicado. La investigación dio comienzo cuando agentes de la Comisaría del distrito de Trànsits recibieron una denuncia formulada por un ciudadano de origen paraguayo, donde ponía en conocimiento que compatriotas suyos, le habrían estafado con la promesa de recibir ganancias tras una inversión previa.

Tras un primer análisis de la información, se pudo constatar que el método de estafa encajaba en la modalidad piramidal por lo que los agentes sospecharon que pudieran existir más víctimas de esta trama criminal. Los investigadores lograron conocer el modus operandi que permitía inducir a engaño a los perjudicados, mediante un claro reparto de tareas.

Los promotores de la estafa organizaban reuniones informativas en un local junto a otros conciudadanos que en principio eran desconocidos por las víctimas, pero que posteriormente se pudo determinar que integraban el grupo, haciéndoles creer que también eran inversores que aportaban el dinero en sobres cerrados, y por tanto se trataba de una inversión lícita y que invertían en una causa solidaria que reportaba ganancias.

Los presuntos estafadores buscaban víctimas extranjeras, algunas de ellas en situación de irregularidad, "a sabiendas de su vulnerabilidad y necesidad económica". Estas normalmente entregaban a los organizadores 1.440 euros de inversión inicial y les prometían ganancias si conseguían que otras personas hicieran aportaciones por importes similares.

OCHO AFECTADOS

Después de entregar el dinero, las víctimas nunca recibían las ganancias prometidas ni las inversiones realizadas. Hasta el momento se han identificado al menos a ocho víctimas, si bien podrían existir más perjudicados que todavía no han interpuesto denuncia.

Tras una profunda labor de investigación de seis meses de duración, la Policía Nacional logró la identificación plena de los presuntos integrantes del grupo criminal y detenido a 12 personas por su presunta implicación en un delito de estafa, que quedaron en libertad con la obligación de comparecer cuando sean requeridos por la autoridad judicial.