Una docena de cocineros internacionales buscan convertirse en "leyenda" en el World Paella Day 2026

Presentación del World Paella Day 2026 - FUNDACIÓN VISIT VALÈNCIA

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una decena de chefs internacionales, procedentes de Uruguay, Brasil, México, Rumanía, Francia, Suiza, Dinamarca, Japón, Bulgaria, Ecuador, Colombia y Reino Unido, buscarán convertirse en "leyenda" en el World Paella Day, que se celebrará el próximo domingo, 20 de septiembre, en València.

Desde las 10.00 hasta las 17.00 horas, esta jornada en torno al plato valenciano más universal reunirá en la Plaza del Agua de La Marina, junto al Tinglado 2, a cocineros y público para disfrutar de la gastronomía y de la cultura que la rodea.

El encuentro ha presentado este viernes la edición de 2026 en el Palacio de Congresos de València, en un acto en el que han participado la concejala de Turismo, Innovación e Inversiones y presidenta de la Fundación Visit València, Paula Llobet; el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero; el diputado de Turismo, Pedro Cuesta; y el gerente de la DO de Arroz de València, Santos Ruiz.

Este año, además, el formato de la celebración será "más ágil y dinámico", ya que cada uno de los doce participantes realizará un único cocinado, distribuido en cuatro tandas de tres cocineros, lo que permitirá al público seguir de cerca todo el proceso de elaboración de las diferentes interpretaciones de la paella.

La jornada comenzará a las 10.15 horas con la primera de las cuatro tandas de cocinado. En cada una participarán tres chefs y las elaboraciones se sucederán hasta aproximadamente las 13.00 horas. El nuevo formato permitirá que el jurado vaya valorando las propuestas a medida que finalicen los cocinados, agilizando el desarrollo de la jornada. A las 13.30 horas, una vez probadas las doce paellas, se dará a conocer el resultado.

A partir de las dos de la tarde, la celebración continuará con paellas populares para el público, que podrá adquirir raciones a un precio de seis euros, en una jornada abierta para disfrutar de la paella y de la gastronomía valenciana en La Marina. El evento finalizará alrededor de las 17.00 horas.

'Cuando algo es leyenda, se versiona en todo el mundo' es el lema elegido, una idea que pone el acento en la dimensión universal que ha alcanzado la paella y en su capacidad para despertar interés por València, su cultura y su gastronomía en lugares muy diferentes del mundo.

"La gastronomía es un motor que facilita el intercambio entre territorios, capaz de despertar el interés por los orígenes, las costumbres y la manera de entender la vida en un lugar determinado, sirviendo como vehículo integrador en el ámbito turístico", ha señalado Paula Llobet. El World Paella Day se integra, además, en el posicionamiento 'València, Despensa del Mediterráneo', que reivindica el territorio, el producto de proximidad y la cultura gastronómica que están detrás de la paella.

"No sorprende a nadie que el World Paella Day, un día en el que celebramos nuestro plato más emblemático, sirva también para valorar y destacar, como se merecen, nuestras tres despensas, que son la columna vertebral de nuestro modelo gastronómico", ha destacado la edil.

Por su parte, el diputado Pedro Cuesta ha afirmado que el evento proyecta exponencialmente la promoción de nuestro arroz con versiones de la paella elaboradas en todo el mundo. "Nuestro plato más internacional acerca nuestra cultura a todos los participantes, así como nuestro territorio y nuestra forma de vivir, que podrán conocer en el stand que Diputació de València tendrá a su disposición en la Marina, durante la Gran Final, con toda la información de la oferta turística de la provincia".

"PRESERVA Y COMPARTE QUIÉNES SOMOS"

Para el secretario autonómico, "la paella preserva y comparte quiénes somos", y ha subrayado que cocinarla y disfrutarla constituye un "acto de encuentro, generosidad y transmisión cultural que expresa la Actitud Mediterránea y nuestra forma de entender la vida".

En ese sentido , ha remarcado que el World Paella Day "es mucho más que una competición gastronómica", porque proyecta en todo el mundo un producto que reúne territorio, cultura, tradición y producto local, y refuerza la asociación entre la paella, el arroz y la Comunitat Valenciana".

EL CAMINO HASTA VALÈNCIA

La edición de 2026 lleva meses 'cocinándose'. Desde el pasado mes de marzo se han celebrado pruebas clasificatorias en diferentes países, llevando el World Paella Day y la cultura de la paella a ciudades de Europa, América y Asia.

De este proceso han salido los doce participantes que este domingo cocinarán en València: de Uruguay, Victoria Rodríguez; desde Brasil, Nivaldo Francisco de Souza; de México, Froilán Mújica; de Rumanía, Camelia Mihai; Francia, Joël Jacquet; de Suiza, Juanma Molina; de Dinamarca, Jimmy Holm; de Japón, Keisuke Muutsura; de Bulgaria, Nikolay Genchev; de Ecuador, Hugo Andrade; de Colombia, Juan Esteban Ramírez, y por parte de Reino Unido, Daniel Tylor.