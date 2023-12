El docente que sufrió una agresión lgtbifóbica en Bétera denuncia "abandono total" de la Conselleria y la justicia

VALÈNCIA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Miquel Álvarez, el docente que sufrió una agresión lgtbifóbica en el IES Les Alfàbegues de Bétera (Valencia) ha denunciado el "abandono total" por parte de la Conselleria de Educación y de las instancias judiciales. "Ha pasado un año y diez meses y me da la sensación de que no se ha actuado".

Así lo ha relatado este jueves el profesor en la sede del sindicato CCOO de València, donde ha comparecido acompañado por la secretaria general de la federación de enseñanza (FE CCOO PV), Xelo Valls, y por la representante del espacio LGTBI, Isabel Descalç.

Los hechos tuvieron lugar en febrero de 2022. Dos alumnas del centro escolar salieron al patio con una bandera LGTBI, iniciativa que iniciativa provocó que más estudiantes se unieran hasta que el centro pidió que se pusiera fin a esta movilización al considerar que "alteraba la normalidad en el patio".

Al día siguiente, otros alumnos, como respuesta a esa acción reivindicativa, acudieron al centro con banderas de España, que también exhibieron en el patio. Ante la tensión creciente, el docente pidió a los jóvenes que se dispersaran lo que causó que un significativo grupo de alumnos le increparan con gritos despectivos sobre su condición sexual y llegaran a lanzarle bocadillos y estirarle del pelo.

Tras lo ocurrido, el docente al cabo de las semanas procedió a interponer una denuncia en el juzgado de Castellón y, según ha explicado, le informaron de que el procedimiento podría durar hasta un año. Transcurrido este periodo, Miquel Álvarez se puso en contacto con los juzgados para saber cómo iba el proceso y se le comunicó que la denuncia "ha había sido enviada a los pocos días" al delegado de Llíria que, preguntado por esta cuestión, desmintió que se hubiera recibido.

ARCHIVO "POR ERROR"

De esta manera, después de diversas informaciones cruzadas, se reconoció que "había habido un error y la denuncia había sido archivada" porque "los papeles de incoar y de archivar eran muy parecidos y podían inducir a error".

Según ha afirmado Álvarez, desde que se le informó de este error han pasado seis meses y durante este tiempo se le ha notificado que la denuncia se la han estado intercambiando el juzgado de Castellón y Llíria varias veces.

Asimismo, ha asegurado que desde que se enteró por los medios de comunicación que desde la Conselleria de Eduación habían activado el Plan de Prevención de la Violencia y de Promoción de la Convivencia (Previ) por lo ocurrido, "todavía" no sabe cuál es ese protocolo porque "nadie" se ha puesto en contacto con él durante todo este tiempo.

A este respecto, el docente ha indicado que en el momento en el que se conocieron los hechos, la sociedad se hizo eco de lo ocurrido, pero después se ha sentido "completamente abandonado" por parte de la Justicia y de la Conselleria de Educación. "Un año y diez meses después se sigue sin saber nada de esos hechos, no se han investigado y la denuncia todavía no se ha admitido a trámite", ha indicado.

"Me encuentro en una situación de vulnerabilidad absoluta y no quiero que si cualquier otra persona sufre un una agresión del tipo que sea que no se sientan totalmente desamparados como me he sentido yo", ha aseverado.

En este sentido, ha señalado que se debe luchar por que estas situaciones no vuelvan a repetirse, ya que "nadie tiene que tener miedo por ir a trabajar por si puede volver a sucederte lo mismo y te vuelves a sentir abandonado por las instituciones".

"Me siento con una sensación de indefensión porque no sé si se están haciendo las cosas o no pero tener que estar informándome de cómo están las cosas cada quince días emocionalmente a mi me supone un desgaste emocional muy grande", ha subrayado.

Por su parte, la secretaria general de la FE CC.OO ha criticado la "dejadez" del sistema judicial y ha incidido en el derecho del profesorado a tener "una docencia segura y en libertad dentro del centro educativo".

"NORMALIZACIÓN DE ACTITUDES FASCISTAS"

En esta línea, Xelo Valls ha argumentado que estas agresiones son la consecuencia de "la normalización de actitudes fascistas que, incluso, se muestran desde los altavoces institucionales", y ha censurado que "ninguna de estas actitudes debería estar dentro de un marco democrático". "Cuando se olvida la memoria democrática de un país como el nuestro se ven estos hechos", ha resuelto.

Finalmente, la representante del espacio LGTBAI de la FE CC.OO, ha manifestado que la Conselleria de Educación debe ser consciente de la situación en la que se encuentra la comunidad LGTBI pues, según ha destacado, "se están viendo hechos similares a los sufridos por Miquel donde se aplican unas políticas totalmente anti-LGTBI".

"El miedo que sufren estos docentes nos hace cuestionarnos si vale la pena o no combatir desde la propia experiencia o desde tu puesto de trabajo toda esta discriminación y, con todo lo que hemos avanzado, no podemos permitir dar pasos atrás", ha apostillado.

"El profesorado tiene derecho a ser diverso y a no ser ni castigado ni obviado por nadie. Todas las personas tienen derecho a ser protegidas en puesto de trabajo", ha concluido.