Docentes en huelga inician una acampada "indefinida" en la plaza de la Virgen de València - ACAMPADA PER L'EDUCACIÓ PÚBLICA

VALÈNCIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Docentes en huelga en la Comunitat Valenciana han iniciado este lunes por la tarde "una acampada indefinida en defensa de la educación pública" en la plaza de la Virgen de València, en una acción que no estaba incluida en el calendario de movilizaciones anunciado por los sindicatos convocantes de la huelga en la enseñanza pública no universitaria.

Fuentes de la organización de este acto reivindicativo aseguran que ya se han montado más de 18 tiendas y que pretenden "defender la plaza". Además, animan a otros docentes a sumarse a esta acampada con su propia tienda y con su apoyo. "Entre todos haremos la gran acampada del profesorado. Ven ya. Por la pública, por dignidad", reivindican.

En un comunicado, la organización de la acampada manifiesta su voluntad de "ocupar el espacio público de manera indefinida" dentro del contexto de la huelga, con el objetivo de reivindicar "una educación pública, popular, atenta a nuestra realidad, transformadora y en valenciano".

Al mismo tiempo, quieren hacer patente "la necesidad de visibilizar y denunciar la falta de diálogo y de voluntad negociadora que ha mostrado en las últimas semanas la Conselleria de Educación". Denuncian que "cerrar las puertas del edificio de Conselleria durante las últimas jornadas de la negociación no es sino uno de los ejemplos más claros del hermetismo y el autoritarismo en la que está instalada la administración ante los y las docentes y sus representantes".

Tras señalar que han participado en movilizaciones "de todo tipo" acompañando al proceso negociador por parte de los sindicatos, explican que ahora han tomado "la decisión de dar un paso adelante, diversificando las formas de protesta, con la intención de poner en común las reivindicaciones con el conjunto de la sociedad". Quieren "abrir tantos frentes como sea necesario, por todas las vías posibles, para seguir ganando posiciones" en este conflicto laboral.

Por tanto, muestran su voluntad de mantener la acampada "hasta que la administración atienda de manera efectiva las necesidades de la educación pública valenciana". Y hacen un llamamiento al profesorado, al alumnado y a la comunidad educativa a "sumar esfuerzos y continuar generando ilusiones" en torno a la huelga educativa: "Solo juntas y juntos, con voluntad compartida, podremos ganar el presente y construir el futuro. La revuelta educativa solo acaba de comenzar".

El inicio de esta convocatoria llega en el primer día de la cuarta semana de huelga indefinida en la educación pública no universitaria, mientras la Conselleria de Educación y los sindicatos STEPV, CCOO PV y UGT-PV siguen sin llegar a acuerdos que desbloqueen la situación.