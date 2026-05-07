DocsBarcelona acoge el estreno nacional de 'La Pietà', la nueva cinta de los valencianos Pepe Andreu y Rafa Molés

Estreno nacional de La Pietà - SUICAFILMS

VALÈNCIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

'La Pietà', el nuevo largometraje documental de Pepe Andreu y Rafa Molés, de la productora valenciana SUICAfilms, tendrá su estreno nacional en DocsBarcelona, dentro de la Sección Oficial del festival. Asimismo, la cinta será la película inaugural de la 10 edición de DocsValència.

La película se proyectará el sábado 9 de mayo a las 21.00 horas en el Auditori del CCCB y el domingo 10 de mayo a las 18.00 horas en los Cines Renoir Floridablanca, según ha informado la productora en un comunicado.

Producida por SUICAfilms en coproducción con AXfilms (Islandia) y Studio Nominum (Lituania), 'La Pietà' viaja hasta el Vatnajökull, el mayor glaciar de Europa, donde hace más de un siglo Flosi Björnsson y sus ocho hermanos se aislaron en una granja situada a los pies del glaciar. Ninguno se casó ni tuvo hijos, consagraron sus vidas a observar y cuidar aquella inmensa masa helada mucho antes de que nadie hablara del deshielo o del cambio climático.

A través del regreso del fotógrafo islandés Ragnar Axelsson a la granja donde pasó los veranos de su infancia, la película invoca la voz de Flosi y convierte al Vatnajökull en el gran protagonista de una historia "atravesada por la memoria, la belleza y la urgencia: sus principales lenguas glaciares podrían desaparecer en los próximos cincuenta años, y el glaciar casi por completo en los próximos tres siglos", han detallado.

Lejos del documental climático convencional, 'La Pietà' aborda la crisis ecológica desde "una perspectiva sensorial y poética". "Frente a la saturación informativa y la sensación de impotencia, la película propone mirar el glaciar, escuchar su voz y sus crujidos, y dejar que su belleza nos conmueva, nos inspire y nos movilice", han señalado.

El estreno en Barcelona forma parte del recorrido internacional de la película, que comenzó con su estreno mundial en el Thessaloniki International Documentary Festival, donde recibió el Premio 'Valores Humanos' del Parlamento Helénico. Tras DocsBarcelona, La Pietà continuará su trayectoria en DOK.fest München y será la película inaugural de la décima edición de DocsValència, entre otros festivales.

Rafa Molés ha destacado que su proposito es que "la belleza sea el lenguaje central de la película", y su socio Pepe Andreu añade que, "quizá no todos escuchen los datos de la ciencia, pero sí cuando alguien nos cuenta una historia".

Pepe Andreu y Rafa Molés trabajan juntos en la escritura y dirección de documentales desde 2013. Sus películas han pasado por festivales como San Sebastián, Visions du Réel, DOK.fest München, Thessaloniki o DocsBarcelona. Entre sus trabajos anteriores destacan Lobster Soup, Experiment Stuka y Five Days to Dance.

SINOPSIS

Hace más de un siglo Flosi Björnsson y sus hermanos se aislaron al pie del Vatnajökull, el glaciar más grande de Islandia. Ninguno de ellos se casó ni tuvo hijos. Consagraron sus vidas al glaciar mucho antes de que nadie hablara de su deshielo.

Como el esqueleto de una ballena varado en la orilla, su granja ha permanecido sellada hasta ahora. El fotógrafo Ragnar Axelsson regresa al lugar donde pasó los veranos de su infancia. Al abrir las puertas de la granja, la voz de Flosi resuena una vez más, llamando invisiblemente a otros peregrinos que acuden al glaciar. Su crujido compone un réquiem. Un inmenso manto blanco cubre la piel del glaciar, como un sudario sobre el cuerpo de un hijo moribundo.