DocsValencia cumple diez años con 281 documentales, 433 proyecciones y 35.000 espectadores

Presentación de DocsValencia - DOCSVALENCIA

VALÈNCIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

DocsValencia. Espai de No Ficció, que celebrará su edición de 2026 edel 15 al 23 de mayo, cumple una década con 281 documentales, 433 proyecciones y 35.000 espectadores.

En estos años, el certamen ha conseguido "traer a las instituciones clave del documentalismo internacional". En esta ocasión presenta 27 largometrajes, 18 cortometrajes y una serie, con 78 proyecciones en total.

"En la programación prima lo local: estamos convencidos de que un festival que no acompaña al talento local no tiene sentido", afirma Pau Montagud, uno de los directores. Su codirector, Nacho Navarro, pone el foco en el área de industria: "Aunque el laboratorio está centrado exclusivamente en proyectos de la Comunitat Valenciana, que se hayan presentado 82 propuestas este año demuestra el crecimiento del sector. Durante una semana, 72 personas estarán trabajando, haciendo negocios y haciendo crecer sus películas".

En el plano industrial, durante esta década el certamen ha impulsado más de 180 proyectos en desarrollo y repartido más de 113.000 euros en premios gracias al apoyo de más de 35 entidades colaboradoras.

En su décimo anoverasrio "supera todos esos registros", con 46 películas seleccionadas (su programación más amplia hasta la fecha), 78 proyecciones, 10 sedes y más de 37.500 euros en premios. La programación abarca desde el largometraje valenciano hasta el cortometraje nacional, pasando por una mirada internacional que conecta territorios tan distintos como Canadá, Brasil y Perú.

La sección Mirades, dedicada al largometraje documental valenciano, alcanza esta edición su mayor volumen competitivo con 12 títulos que reflejan la madurez y diversidad del actual tejido audiovisual de la Comunitat. La DANA, la memoria, la identidad y la salud mental atraviesan una selección que incluye obras como 'El Blasco', de Nacho Sánchez; 'Fang i vidre', de Alberto Martínez; 'Irregular. Sobrevivir a la DANA sin papeles', de Víctor Suárez Ballesteros; 'Choriza May. El discurs de la reina', de Dani Fabra; o 'Un arbre és un arbre', de Carlos Marqués-Marcet y Aleix Plademunt, entre otros.

La sección Panorama, dedicada al largometraje nacional, reúne cinco títulos que abordan el cuerpo, la identidad y los relatos personales: 'Cada día es un regalo', de Vicent Peris; 'Este cuerpo mío', de Afioco Gnecco y Carolina Yuste; 'Miss Jobson', de Amanda Sans Pantling; 'Valkyries', de Carmen Torner; e 'Yrup?', de Candela Sotos.

La mirada internacional llega con Global Docs, que presenta tres propuestas de Canadá, Brasil y Perú: '¿A dónde vamos, coyote?', de Jonah Malak; 'Amora', de Ana Petta; y 'Runa simi', de Augusto Zegarra.

La sección Fragments, presentada por la Fundación SGAE y con sede en el Centre del Carme Cultura Contemporània, da un paso significativo en esta décima edición al incorporar por primera vez el cortometraje documental nacional junto al valenciano. En total, 17 títulos competirán en una maratón de fin de semana de acceso libre, con los directores y directoras presentes en cada sesión. Los premios ascienden a 1.000 euros para el mejor corto valenciano y 1.000 euros para el mejor corto nacional.

El festival abrirá el viernes 15 de mayo a las 18:30 horas en el Teatre El Musical con la proyección de 'La Pietà', de Rafa Molés y Pepe Andreu (quien estuvo presente en la presentación), una coproducción europea que tuvo sus primeros pasos en el propio DocsLab en 2023 y que llega a Valencia tras su estreno mundial en el Festival Internacional de Documentales de Tesalónica.

La clausura correrá a cargo de 'El Santo', de Carlo D'Ursi, reciente ganador del Premio Goya 2026 al mejor cortometraje documental, que se proyectará en La Mutant.

FREDRIK GERTTEN

Uno de los momentos más destacados de la gala inaugural será la entrega del Premio DocsValencia al cineasta, periodista y productor sueco Fredrik Gertten, una de las voces más comprometidas del documental contemporáneo, conocido mundialmente por títulos como 'Push', 'Bikes vs Cars' o 'Big Boys Gone Bananas!', trabajos que han abordado desde la crisis global de la vivienda hasta el deterioro del contrato social.

Gertten, que aprovechará su estancia en València para rodar imágenes de un nuevo proyecto en desarrollo, impartirá además la clase magistral 'Shifting the Focus' el lunes 18 de mayo a las 19:00 horas en el Col·legi Major Rector Peset. La Filmoteca acogerá una retrospectiva de cuatro de sus obras del 16 al 20 de mayo.

La décima edición amplía su red de espacios con la incorporación de los Cines Babel de Valencia y los Cines MN4 de Alfafar, recientemente reabiertos tras los graves daños causados por la DANA.