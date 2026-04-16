DocsValencia ofrecerá 46 películas y 78 proyecciones en el "mayor despliegue" de sus diez años de historia

DocsValencia presenta 46 películas en su X edición - DOCSVALENCIA

VALÈNCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

DocsValencia. Espai de No Ficció proyectará en la selección oficial de su décima edición un total de 46 títulos, de los cuales 37 competirán en las distintas secciones. En total el certamen, que se celebra del 15 al 23 de mayo, ofrecerá 78 proyecciones en varios cines de la ciudad de Valencia, "el mayor despliegue de toda su historia".

La programación está "profundamente marcada" por la huella de la dana, con cuatro producciones que documentan desde el trauma intergeneracional hasta la respuesta colectiva y solidaria, destaca la organización en un comunicado.

Junto a este bloque, el certamen articula una potente propuesta que explora la memoria y los relatos del pasado (rescatando testimonios de la emigración o la historia democrática), la identidad, la salud mental y el pulso entre la tradición artesanal y el impacto de la Inteligencia Artificial.

La sección Mirades, dedicada al largometraje valenciano, se consolida como el gran motor del certamen tras batir récords de inscripción en esta décima edición. Este volumen de participación, sumado a una calidad excepcional en las propuestas, evidencia la fuerza, diversidad y madurez del actual tejido audiovisual valenciano.

En ella compiten 12 títulos que conectan lo íntimo con lo colectivo, como '3 U Carme', de Mariola Morera Català; 'Bienvenido, míster Martin', de Alberto Abenza; 'Calada', de Adán Aliaga y Beatriz Freire; 'Choriza May. El discurs de la reina', de Dani Fabra; 'Del Montgó a Manhattan. 100 anys de somni americà', de Juli Esteve y Esther Albert; 'El abrazo del Cabanyal', de César Sabater; 'El Blasco', de Nacho Sánchez; 'Fang i vidre', de Alberto Martínez; 'Irregular. Sobrevivir a la DANA sin papeles', de Víctor Suárez Ballesteros; 'Mariri', de Vicente Pérez Herrero; 'Retrato de una cerilla', de Claudia García de Mateos; y 'Un arbre és un arbre', de Carlos Marqués-Marcet y Aleix Plademunt. En Panorama, centrada en el largometraje nacional, la selección evidencia la pluralidad del documental español con cinco títulos que abordan el cuerpo, la identidad y los relatos personales desde ópticas diversas: 'Cada día es un regalo', de Vicent Peris; 'Este cuerpo mío', de Afioco Gnecco y Carolina Yuste; 'Miss Jobson', de Amanda Sans Pantling; 'Valkyries', de Carmen Torner; e 'Yrup?', de Candela Sotos.

DIÁLOGO GLOBAL

La mirada internacional llega de la mano de Global Docs, con tres propuestas que conectan territorios y culturas distintas: '¿A dónde vamos, coyote?', de Jonah Malak (Canadá); 'Amora', de Ana Petta (Brasil); y 'Runa simi', de Augusto Zegarra (Perú), reforzando el diálogo global que atraviesa la programación del festival.

El cortometraje vuelve a tener un papel protagonista en Fragments, sección presentada por Fundación SGAE que actúa como espacio de descubrimiento y experimentación. En esta décima edición, la sección refuerza su apuesta por el formato breve y amplía su alcance con la incorporación del cortometraje documental nacional. Fragments reunirá en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), con el apoyo del Consorci de Museus, una panorámica completa del género.

En el apartado valenciano participan 'Camigrants', de Sergi Pitarch y Elena Morales; 'Digital Times', de Nuria Cidoncha; 'Flores y estorninos', de Raquel Agea; 'La voluntad', de Jon Elícegui; 'Las medidoras', de Gustavo R. Cuneo; 'Loquilla mía', de Claudia Estrada Tarascó; 'Martha Heard. Una nord-americana a Càlig', de Valentí Figueres y Helena Sànchez; 'Memorias en disonancia', de Javier Álvarez Solís; 'Microcosmos. Un gabinete de curiosidades', de María Lorenzo; 'No als poalets', de Laura García Andreu; 'Paisatges en solsida', de Fermín Sales Segarra; y 'Ya nunca será', de Claudia Ferrando Paulo.

La sección se completa con el cortometraje nacional, donde compiten 'Unboxing', de Edo García; 'Abril, hoy no es invierno', de Mabel Lozano; 'Baisanos', de Andrés y Francisca Khamis; 'La luz que nos guía', de Cristina Rodríguez Paz; y 'One-Way Circle', de Alicia Núñez Puerto. Con esta selección, DocsValencia refuerza su apuesta por un cine de lo real que no solo documenta, sino que interpela al espectador y propone nuevas formas de mirar, consolidando su décima edición como un punto de encuentro clave entre creación, industria y público.

DocsValencia Espai de No Ficció es posible gracias al patrocinio de la Generalitat Valenciana, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), y el Ajuntament de València. El certamen cuenta con la colaboración de IVACE+i, Fundación SGAE, Valencia Film Office, PIAF, AC/E (Acción Cultural Española), CREA SGR, 3cat, Institut Français de València, MAFI Contenidos y Formatos Audiovisuales, BBO Subtitulado, Kaleidoskopik, EFD Studios, Cerveza El Águila, Jameson Irish Whiskey, Coca-Cola y DocsMX.

Además, sus proyecciones y actividades se desarrollarán en una extensa red de sedes que incluye el CCCC (Centre del Carme Cultura Contemporània), el TEM (Teatre El Musical), La Mutant, el Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València, Cines Lys, Octubre Centre de Cultura Contemporània, Cines Babel, Cines MN4, La Filmoteca de València y Fnac, contando también con Munk y Rubik como media partners.