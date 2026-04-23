Docsvalencia premia y dedica una retrospectiva al documentalista sueco Fredrik Gertten

Fredrick Gertten - DOCSVALENCIA

VALÈNCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La décima edición del festival DocsValencia. Espai de No Ficció, que se celebrará del 15 al 23 de mayo, dedicará una retrospectiva al cineasta, periodista y productor sueco Fredrik Gertten, "una de las voces más reconocidas del documental contemporáneo por su activismo en defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos".

Según anuncia la organización en un comunicado, el cineasta visitará Valencia para asistir a la gala de inauguración, que tendrá lugar el viernes 15 de mayo a las 18:30 horas en el Teatre El Musical (TEM). Durante este acto, recibirá el Premio DocsValencia en reconocimiento a su trayectoria, marcada por una mirada comprometida con la realidad social y por su capacidad para conectar con el público a través de historias de alcance global.

Además de recoger el galardón y presentar sus películas, Gertten aprovechará su estancia en la ciudad para rodar nuevas imágenes en el marco de un proyecto cinematográfico en desarrollo.

Entre las actividades programadas destaca la clase magistral 'Sifting the Focus', un encuentro abierto al público que se celebrará el lunes 18 de mayo a las 19:00 horas en el Col·legi Major Rector Peset. En esta sesión, Gertten abordará el proceso creativo en el cine documental y reflexionará sobre el papel del cine como herramienta para influir en el relato público.

La retrospectiva, bajo el título 'Sifting the Focus', reúne cuatro de sus trabajos más influyentes, que se proyectarán en La Filmoteca. Esta retrospectiva ha sido posible gracias a la colaboración entre DocsValencia, el Aula de Cinema de la Universitat de València y el festival DocsBarcelona.

Desde la dirección del festival destacan que "contar con Fredrik Gertten en la décima edición supone una oportunidad para acercar al público valenciano una filmografía que dialoga con algunos de los grandes retos de nuestro tiempo".