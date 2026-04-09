Dona Festival Tardeo Electronic visibilizará "el talento y energía" de las dj en el Parc Central de València

DONA FESTIVAL TARDEO ELECTRONIC volverá a llenar de música, energía y talento el Parc Central - DONA FESTIVALQ

VALÈNCIA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dona Festival Tardeo Electronic se celebrará el próximo sábado 18 de abril en el Parc Central de València para ofrecer "un evento festivo cultural", que reunirá actuaciones en directo y sesiones de DJ, informa Fotur en un comunicado.

La cita, que arrancará a las 17:00 horas, es una experiencia al aire libre "pensada para disfrutar de la música un ambiente único en el parque". Como novedad, todos los asistentes recibirán a la salida del recinto una pulsera exclusiva que les dará acceso al 'after party' oficial en la sala Alegal (hasta completar aforo), donde continuarán las sesiones con dj y artistas.

El acceso al 'after party' oficial estará disponible hasta completar aforo, permitiendo a los asistentes disfrutar de una experiencia completa que conecta el tardeo con la noche en uno de los espacios de referencia de la ciudad.

Dona Festival Tardeo Electronic es una cita cultural "centrada en la visibilización del talento femenino dentro de la música", subraya Fotur, que añade que, además, "impulsa la cultura musical y el ocio responsable en Valencia, generando un punto de encuentro entre público, artistas y profesionales del sector".

El evento es posible gracias al apoyo de Fotur, Ayuntamiento de Valencia, Valencia Music City, Visit Valencia, Turisme Comunitat Valenciana, Actitud Mediterránea, Valencia Promotor Cultural, Promfest, VFV, ProDJCV y Consumo Moderado.