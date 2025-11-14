La DOP Alicante supera los 15 millones de kilos de uva para vino en la cosecha de 2025, un 4% más

ALICANTE, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regulador Denominación de Origen Vinos de Alicante (DOP Alicante) ha cerrado la cosecha de 2025 con un total de 15.176.214 kilos de uva de vinificación, un cuatro por ciento más respecto a la cantidad recogida el año pasado, cuando hubo un mínimo histórico por la sequía.

Las lluvias de la pasada primavera han ayudado a la recuperación de ciertas viñas que estaban al límite de su producción, pero, "aún asi, no supone un mayor crecimiento", según ha informado el Consejo Regulador este viernes en un comunicado.

Los técnicos de este organismo han apuntado que "lo importante ahora es recuperar plantas y esperar a ver cómo se comporta el clima y qué ciclo de agua se consolida". "Tenemos ante nosotros años con cambios de variables importantes que van a configurar un nuevo escenario del cultivo en este territorio", han añadido.

La principal comarca productora ha sido el Vinalopó Mitjà, que agrupa el 60,52% de la producción y que ha sido la que menos agua ha recibido este año. Por su parte, l'Alt Vinalopó ha recogido el 30%, la Marina Alta un 8,58% con la especialización de la moscatel y la Marina Baixa un 0,51%. El resto queda entre zonas de montaña o en Elche.

La DOP Alicante también se ha referido a "la mayor recuperación de moscatel, que tan afectada se vió el año pasado", así como a "la extrema sanidad que ha tenido toda la uva en general y muy buenas expectativas de calidad que presentan las tintas, tanto para rosados como para otras categorías de vinos". "El grado Baumé medio se ha situado en 13,37º, que indica ese buen compartimiento en general", ha concluido.