Dos alumnos atacan a otra en un instituto de Foios

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos alumnos han atacado este viernes por la mañana a otra en el IES Escultor Badia de Foios (Valencia), según han informado fuentes de la Conselleria de Educación.

La alumna agredida ha resultado herida "leve", señalan las mismas fuentes.

El profesorado ha avisado a la Guardia Civil, que se ha personado en el centro, ha detenido a un menor y ha puesto a disposición de sus padres a otro al ser inimputable, según han informado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.