Las dos asociaciones mayoritarias de víctimas del 29O no cesarán en su lucha: "Las fuerzas nos las da la ciudadanía"

Mariló Gradolí y Rosa Álvarez, presidentas de las dos asociaciones principales de víctimas de la dana frente a un cartel con la hora de la alerta el 29 de octubre 20:11, en Catarroja. - JORGE GIL/EUROPA PRESS

"No vamos a perdonar y vamos a exigir justicia hasta el final", aseguran Rosa Álvarez y Mariló Gradolí en el aniversario de la dana

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29O, Rosa Álvarez, y la de la Asociación Víctimas de la Dana, Mariló Gradolí, aseguran, cuando está a punto de cumplirse el aniversario de la dana, que no cesarán en su lucha por seguir reclamando "verdad, justicia, reparación y memoria de las víctimas" en un camino en el que afirman que sacan las fuerzas "del 'poble valencià' y la ciudadanía".

Así lo señalan en una entrevista con Europa Press en los momentos "difíciles" por los que atraviesan durante la semana antes del 29 de octubre en la que están "reviviendo" los últimos días que compartieron con sus seres queridos. Las caras visibles de ambas organizaciones muestran confianza en que la justicia "llegará" en un futuro "largo o corto" y lamentan que llevan once meses pidiendo la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, "y parece ser que no escucha" ni a ellas ni a las encuestas. "Pues tendremos paciencia y esperaremos a la justicia", asegura.

"Tenemos que recordar que ese 29 de octubre de 2024 fallecieron 229 mortales y hubo muchas historias de supervivencia de gente que lo pasó realmente mal luchando por su vida y tener ahí el aniversario y sobre todo esos días que no sabes si va a llover o no, afecta muchísimo", señala Mariló Gradolí.

A su juicio, en ese duelo colectivo "cada persona está en un punto diferente" y si bien quieren "avanzar" pero no pueden porque "un año después todavía no hay justicia, no sabemos realmente la verdad, nos siguen mintiendo de lo que pasó, se siguen cambiando versiones y se siguen cambiando cronologías". Por tanto, "no tenemos esa reparación y esa justicia reparadora que nos llegaría a sanar" y que es "fundamental", indican ambas.

Álvarez explica por su parte que cada persona tiene una manera de "llevar el duelo y la lucha y todas son válidas". "En mi caso, yo tuve claro desde el día siguiente, cuando encontré a mi padre --una de las víctimas mortales--, que no iba a quedarme en casa, y que iba a luchar por hacer justicia porque no había muerto ni por muerte natural ni por un accidente: había responsables detrás".

"¿Qué nos da esa fuerza? Las personas que están a nuestro alrededor, el 'poble valencià', la ciudadanía que todos los meses nos arropa, que cuando vamos por la calle nos dice 'seguir así' o 'tu padre, en mi caso, estaría orgullosa de ti', porque no hubiera permitido que me quedara en casa llorando", asevera.

Y también "el hecho de que seamos tres asociaciones que trabajamos a una, con nuestras peculiaridades", pero con "objetivo común" y el "tener detrás a una jueza que está haciendo una instrucción estupenda, que está buscando todo para cuando tenga que trasladar el caso al juzgado donde haya que juzgar a las dos personas imputadas y esperemos que a los que impute posteriormente".

En esta línea, Gradolí ha subrayado el apoyo ciudadano y la lucha por "la dignidad": "Es la que no nos permite callar; es la que no nos permite pasar de largo y es la que nos hace seguir cada día".

"REVICTIMIZACIÓN"

Gradolí lamenta que hay "un intento por parte de la Generalitat de reescribir el relato" del día de la dana, "de centrarlo todo en la reconstrucción y borrar lo que pasó" mientras que las asociaciones mantienen sus objetivos en lograr "la verdad, la justicia y la memoria de las víctimas. Y por estos tres conceptos nos están intentando deslegitimizar".

Para Álvarez, lo que se está intentado es "revictimizar" a las entidades con las críticas sobre "politización" porque no son víctimas "cómodas ni gratas". "Intentan desprestigiarnos, separarnos, atacarnos personalmente y quitarnos esa valía como asociaciones; yo siempre pongo el mismo ejemplo: disolvernos como un azucarillo", detalla.

En su opinión, el ejemplo mayor es "cuando dicen que nos han invitado a la comisión de investigación". "Pues no nos han invitado, les hemos doblegado el brazo para estar presentes, que ya veremos si se consigue y si no se acaba la legislatura antes", ha augurado.

Rosa Álvarez critica que "han llegado a decir que yo no he perdido a nadie", cuando su padre falleció el 29O y su cuerpo fue localizado cerca de su casa arrastrado por el agua. En esta línea, defiende que las víctimas "podemos tener ideas" y, de hecho, insiste, "las tenemos" porque "somos ciudadanas de primera, con nuestros criterios, con nuestro todo".

ALERTAS

Preguntadas por las lecciones que ha dejado la dana, las dos asociaciones destacan el papel de Bruselas y la Unión Europea ante su petición para que se se revisen los sistemas de emergencias. "No hubo una alerta correcta de que venía el barranco y no queremos que vuelva a pasar; queremos seguridad. Pero olvidar, no vamos a olvidar", ha advertido Gradolí, que ha puntualizado: "Después de un año y cómo nos están tratando, no solamente a las asociaciones sino a la sociedad valenciana, no vamos a perdonar y vamos a exigir justicia hasta el final".

Gradolí ha subrayado que cuando estuvieron en el Parlamento Europeo con la presidenta Von der Leyen "le trasladamos que lo que habíamos pasado aquí que no volviese a pasar en ningún lugar de Europa ni del mundo. En la última visita nos comentaron que ya habían empezado esas revisiones", ha indicado, para afirmar que esto "fue como un pequeño logro".

De hecho, Álvarez ha indicado que lo que más le llamó la atención es que la presidenta de la Comisión Europea "no conocía lo de la alerta de las 20:11". "Eso fue el 13 de mayo, la mujer más importante de Europa y seguramente del mundo, desconocía lo de las 20:11 y para nosotros fue muy impactante pero nos sirvió para explicarle todo, a parte de implementar nuevas alertas o coordinar de otra manera el tema de las emergencias".

En esta línea, Gradolí sostiene que también se tiene ahora que aprender "dónde vivimos, qué territorio habitamos". Sin embargo, lamenta que las políticas del Consell "siguen siendo las mismas negacionistas" y desconocen si el catálogo de obras presentado en el plan de reconstrucción les va a dar "seguridad".

Álvarez destaca, por su parte, que "por lo menos" en los últimos episodios de temporal "se han puesto enseguida las alertas y no ha fallecido nadie". "También en otras comunidades autónomas, con lo cual quiere decir que nuestros fallecidos han servido para que no muera nadie más, por lo menos de momento", ha indicado. Sin embargo, considera necesario un análisis de las situaciones porque, por ejemplo, "la comunidad educativa no se puede paralizar cada vez que haya una alerta naranja porque esos episodios van a ir a más".

Además, ha subrayado el papel de los voluntarios, las relaciones humanas, la colaboración con las víctimas o las Unidades de Salud Mental USMES. "De casi todas las desgracias puedes sacar esa parte positiva. Todo tiene su parte buena si tienes esa perspectiva de poderlo ver porque si solamente te quedas en la mala, no te levantas por la mañana", asevera.

FUNERAL

La asociación de Rosa Álvarez no quiere que Mazón asista al funeral de Estado por las víctimas que se celebrará en el aniversario de la tragedia en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València. "Conocemos nuestro Estado, conocemos que las comunidades autónomas forman parte del Estado. Pero él no está ahí por ser Carlos Mazón, sino por el cargo institucional que representa. Y por eso mismo, el 29 de octubre tenía que haber estado encabezando el día más complicado de nuestra historia contemporánea. Él estaba, ya no encabezando, sino totalmente desaparecido, con lo cual, por eso mismo, no debería de estar".

"Hay familias que lo están pasando muy mal por el hecho del funeral porque va a acudir la persona que nunca quisiéramos que acudiera", ha indicado Álvarez, quien tiene una petición para él: "Si va a ir, que llegue tarde como llegó tarde en el año 24".