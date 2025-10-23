Una cadena humana recordará a las víctimas de la dana a ambos lados de la rambla del Poyo en Paiporta

El barranco del Poyo a su paso por Paiporta, a 29 de septiembre de 2025 - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana, junto a entidades locales como Riada de Recursos Solidarios, ha organizado un homenaje público en Paiporta (Valencia) para este domingo 26 que consistirá en una cadena humana a ambos lados de la rambla del Poyo para recordar a las víctimas de la dana, en el marco del primer aniversario de la catástrofe del pasado 29 de octubre.

El acto se desarrollará de 18 a 20 horas, con punto de encuentro en el Ateneo Musical y Mercantil (calle Primero de Mayo, esquina con Antonio Machado) de Paiporta). Los participantes se situarán a ambos lados de la rambla del Poyo, formando una cadena humana como muestra de recuerdo y respeto.

Durante la jornada se guardará un minuto de silencio en memoria de las víctimas, se encenderán velas y se ofrecerán breves intervenciones institucionales y una actuación musical en formato acústico, avanzan los organizadores.

Este homenaje que "une memoria, solidaridad y esperanza forma parte de las iniciativas locales para mantener viva la memoria de la dana y reconocer la labor de las personas voluntarias y la recuperación de los territorios afectados.