Mus promete consenso a las víctimas de la dana en el proyecto de parques inundables y exige los encauzamientos a la CHJ

Los afectados muestran su preocupación por el riesgo de expropiaciones y el conseller dice que se harán cuando "no haya más remedio"

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha expuesto a cuatro asociaciones de víctimas de la dana el proyecto de creación de la red de parques metropolitanos inundables en el área metropolitana de València, dentro de la estrategia de regeneración de la Generalitat complementaria a las obras de encauzamiento del Gobierno. Ha abogado por que sea un proyecto "muy consensuado" porque así "será la garantía de que va a funcionar".

Dos de las principales asociaciones de víctimas (Associació de Víctimes Mortals de la DANA 29-O y Associació de Víctimes de la DANA 29 d'octubre de 2024) han decidido plantar al conseller en esta reunión por su rechazo a las últimas declaraciones del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, sobre la gestión de las emergencias y por considerar que es un proyecto "insuficiente, vacío y propagandístico".

En el encuentro, que se ha prolongado este martes por la tarde durante alrededor de dos horas, sí han participado representantes de Asociación de damnificados por la dana Horta Sud, Asociación SOS Desaparecidos, Asociación Red de Rescate y Salvaguarda del Patrimonio en Emergencias (Respaem) y Agrupación Ciudadana de Afectados por la dana 'Tots a una veu'.

Tras esta reunión "muy productiva", el conseller ha garantizado que volverán a invitar a futuros encuentros a todas las asociaciones conforme avance el proyecto, para lo que ya se han citado a otra reunión. También ha avanzado que mantendrá el contacto con los ayuntamientos para conocer sus inquietudes sobre el proyecto.

Según ha explicado, esta red de parques proporcionará "mayor seguridad frente a inundaciones", ya que "recogen y retienen el agua de las lluvias intensas, reducen el riesgo de que llegue a zonas habitadas, carreteras y cultivos, y contribuyen a crear "entornos más saludables y verdes, con espacios para todos".

Además, Martínez Mus ha indicado que, en colaboración con el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), se estudia la colocación de una red de estaciones meteorológicas en puntos clave de las cabeceras y en zonas de confluencia de barrancos, con una monitorización continua para reducir riesgos.

"Estamos muy convencidos de que es el futuro que necesitamos en el área metropolitana de Valencia, de norte a sur", ha manifestado en declaraciones a los medios. A su juicio, las asociaciones "también están de acuerdo en el objetivo final", por lo que considera "muy fácil ponerse de acuerdo en los pasos a cumplir".

EXPROPIAR, "LA ÚLTIMA OPCIÓN"

Preguntado por la posibilidad de que se acometan expropiaciones, el conseller ha explicado que la Generalitat baraja tres opciones para "conseguir ocupar el terreno necesario" para llevar a cabo el proyecto. La primera de ellas, "la más sencilla", es que sean terrenos que dispongan los ayuntamientos planeados como zona verde o agrícola, con lo que "no haga falta cambiar la propiedad".

La segunda de esas opciones es "a través de algún instrumento urbanístico que pueda utilizarse en cada ayuntamiento", para lo que la Generalitat estableció la figura urbanística del plan especial urbano de reconstrucción (PEUR) que permitiría "poder adquirir esos terrenos a través compensaciones".

"Y la expropiación sería la última de las opciones, siempre teniendo en cuenta que la expropiación es un procedimiento agresivo y que hay que intentar evitarlo y siempre consensuarlo en la propiedad", ha expuesto, si bien ha remarcado que "es una herramienta que está en la ley" y que "cuando sea necesario, no habrá más remedio que utilizarla".

"CONTACTO DIRECTO" CON LA CHJ

Respecto a la colaboración con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en este proyecto, Mus ha asegurado que hay "contacto directo desde el primer día" y "coordinación suficiente a nivel técnico para poder implementarlo con tranquilidad".

Ahora bien, ha subrayado que "esa colaboración no está exenta de exigencia", por lo que ha vuelto a recordar a la CHJ que "tiene muchos deberes que hacer en la Comunitat Valenciana, especialmente con las obras de encauzamiento" tras la dana.

LAS VÍCTIMAS PIDEN QUE SI HAY EXPROPIACIONES SEAN JUSTAS

Por su parte, el presidente de la Asociación de damnificados por la dana Horta Sud - Valencia, Christian Lesaec, ha señalado que los responsables de la Conselleria les han transmitido en la reunión que "probablemente habrá expropiaciones" y ha mostrado su preocupación por ello, en zonas como Mas del Jutge en Torrent "donde las viviendas están muy cerca del barranco".

Ante esta situación, ha pedido a la Generalitat que "si se ha de expropiar, ya sean viviendas, fábricas o lo que sea, que al menos la expropiación sea pagada justamente". "Al final, estamos hablando de gente que ha ido a vivir en ese lugar porque había un permiso por parte del Ayuntamiento", ha subrayado.

Se ha preguntado "a la hora de expropiar, quién va a pagar la factura" y si se llegará a un consenso entre las diferentes administraciones implicadas. "A los vecinos hay que darles una solución, y si la solución es expropiar por lo menos hay que ser justos", ha insistido.

Según el presidente de esta entidad, la Conselleria ha reconocido en la reunión que el Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación (Patricova) "está desfasado" y se actualizará, lo que "supondrá que quizá en el futuro no se podrá construir tan alegremente en algunas zonas".

En cuanto a las obras del proyecto, ha indicado que la Generalitat contempla un horizonte de cinco años de duración y un coste de 150 millones de euros. Ha puntualizado que "no es una obra hidráulica", que corresponde a la CHJ, sino que serían parques de apoyo y de laminación de una posible riada.

MONUMENTO A LAS VÍCTIMAS

Otra de sus peticiones es que en la zona de los parques haya "algún tipo de monumento" destinado a los 229 fallecidos por la dana, algo en lo que la Generalitat "está de acuerdo aunque cree que se debe hacer en consenso".

En general, Lesaec considera que este proyecto es realista y positivo, aunque "de aquí a unos años veremos si es realidad o no". "Si no se hace, estaremos ahí para decir que lo prometisteis y no estáis cumpliendo", ha advertido al Consell.