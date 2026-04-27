Dos coordinadoras de intimidad dialogan en el IVAM sobre el bienestar de los actores en escenas de sexo

Las actrices y coordinadoras de intimidad Lucía Delgado y Tábata Cerezo - GVA

VALÈNCIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) acoge este martes 28, a las 19 horas, un encuentro con las actrices y coordinadoras de intimidad Lucía Delgado y Tábata Cerezo, dentro del ciclo de cine 'Sesión expandida'.

Durante la sesión, titulada 'La imagen íntima. Representaciones hegemónicas de la intimidad y la sexualidad en pantalla', las expertas explicarán las claves de su trabajo y analizarán como creadores y espectadores pueden fomentar una mirada más diversa e inclusiva al retratar la intimidad en el sector audiovisual.

Delgado y Cerezo fundaron en 2021 una agencia pionera en la coordinación de intimidad en España llamada IntimAct. Han sido responsables de la coordinación de intimidad de más de cien proyectos nacionales e internacionales, entre los que destacan las películas 'Los domingos', 'Romería' o 'Maspalomas' o las series 'Querer', 'Élite' (temporadas 6, 7 y 8) o 'Self-Tape'.

Ambas también se han dedicado a la investigación y divulgación sobre asuntos tan importantes como el consentimiento en el audiovisual o la representación de la intimidad en pantalla, detalla Cultura de la Generalitat.

En esta sesión en el IVAM, Cerezo y Delgado compartirán su experiencia como coordinadoras de intimidad a través de ejemplos de secuencias o películas, pero sin enfocarse en casos concretos.

La especialista Lucía Delgado avanza que abordarán cómo, pese a vivir rodeados de pantallas e imágenes, "dedicamos poco tiempo a desarrollar una mirada crítica sobre los imaginarios que estas generan y cómo se instalan en nuestra cultura".

"Las representaciones de la intimidad y la sexualidad en el cine son importantes ya que constituyen nuestra principal referencia de comportamiento. La ficción nos enseña, legitima o castiga deseos y conductas según cómo se muestren en el sector audiovisual", añade respecto al papel de la ficción en la vida privada.

Esta conversación forma parte del ciclo de cine 'Sesión expandida', conducido por Adriana Cabeza y Alexia Guillot, conocidas bajo el nombre de Las Entendidas. Este ciclo propone conferencias o proyecciones mensuales de películas que habitualmente quedan fuera de los circuitos de exhibición de la ciudad. La asistencia a estas sesiones es libre hasta completar aforo.