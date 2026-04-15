Dos detenidos acusados de agredir con un machete a un usuario de un comedor social en Elche

ALICANTE, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Elche (Alicante) ha detenido a dos hombres de 23 y 24 años como presuntos autores de la agresión con un machete de 30 centímetros de hoja a un hombre de 36, usuario del comedor social del barrio de Carrús, detallan fuentes municipales en un comunicado.

El cuerpo policial recibió una alerta sobre una reyerta en la vía pública. Según los testigos, el altercado se originó tras una disputa en la cola del establecimiento, cuando dos individuos intentaron colarse y, tras un primer enfrentamiento verbal, los supuestos agresores abandonaron el lugar para regresar poco después con el arma y un palo de escoba.

Al llegar al lugar, las patrullas de la Policía Local encontraron a la víctima con una herida sangrante por corte en el antebrazo izquierdo y erosiones en el codo. Los agentes solicitaron de inmediato asistencia sanitaria para el herido, quien fue escoltado por una unidad policial hasta el Hospital General Universitario de Elche.

Gracias a la descripción facilitada por los testigos y a las pesquisas realizadas en el lugar, las unidades policiales desplegaron un dispositivo de búsqueda por las calles colindantes, que permitió la detención de los dos presuntos implicados, que pasaron a disposición judicial.

Los agentes recuperaron las armas que los sospechosos habían arrojado en la ruta de huida y comprobaron que la hoja del machete superaba los 30 centímetros y el palo de escoba estaba fracturado tras la agresión.