Dos detenidos tras intervenir 210 gramos de cocaína en la estación de autobuses de Alicante

Archivo - Imagen de archivo de la estación de autobuses de Alicante - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Alicante ha detenido a dos hombres, a bordo de sendos autocares que cubren la línea entre Almería y Barcelona, en la estación de autobuses durante dos operaciones en las que ha intervenido unos 210 gramos de cocaína y también otras drogas.

Se trata de dispositivos de la unidad canina, que ha contado con la participación de la perra Kata, especializada en la detección de sustancias estupefacientes. Los hechos ocurrieron el miércoles y el jueves.

En concreto, en la primera intervención, realizada el día 8, fue detenido un pasajero de 46 años y residente en la ciudad condal con 130 gramos de cocaína y 5,9 de marihuana en su poder, ha detallado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

La operación se llevó a cabo cuando una patrulla de la Policía Local realizó una inspección del citado autobús durante una escala en la estación de autobuses de Alicante, en la avenida de Loring. Una vez a bordo del vehículo, la perra identificó al viajero arrestado y realizó un marcaje, concretamente sobre su zona genital, y una mochila que portaba como equipaje.

Los agentes trasladaron al pasajero identificado a un cuarto de la estación de autobuses y localizaron en el interior de uno de los bolsillos de su mochila un envoltorio de plástico con 5,42 gramos de la sustancia conocida como 'tusi' o cocaína rosa y otro con 5,9 gramos de marihuana.

Posteriormente, y ya en dependencias policiales, otro agente realizó un cacheo integral sobre el detenido y localizó escondidos en su ropa interior dos nuevos envoltorios cubiertos con restos de café molido, que contenía 103 gramos de cocaína y 21,4 de 'tusi'. El varón ingresó en el calabozo y pasó a disposición judicial acusado de delito de tráfico de drogas.

En la segunda intervención, realizada este jueves, los agentes detuvieron a otro hombre, de 28 años y también residente en Barcelona, a quien también identificó la perra Kata. En su poder, se hallaron 72,7 gramos de cocaína rosa.

La droga estaba oculta en un bolsillo interior de la sudadera del detenido y en el interior de un calcetín que portaba en su mochila. Los agentes también le requisaron un total de 535 euros que llevaba en su poder, fraccionados en billetes de 50, 20, diez y cinco euros.