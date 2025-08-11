Dos detenidos por robar lápidas de bronce en el Cementerio General de València

Utilizaban el vehículo de la empresa de mármoles donde trabajaba uno de ellos

La Policía Nacional ha detenido en València a dos hombres de 45 y 52 años como presuntos autores de varios delitos de hurto, tras al parecer sustraer cuatro lápidas de bronce con una antigüedad de casi cien años del Cementerio General de la ciudad. Los agentes ya han recuperado las losas hurtadas.

Los policías tuvieron conocimiento de los hechos a raíz de una denuncia, en la que se informaba de la sustracción de cuatro lápidas los pasados días 22 y 26 de julio. Las primeras investigaciones centraron las sospechas en dos hombres, uno de ellos marmolista, informa Jefatura.

Los investigadores averiguaron que los dos sospechosos habían ideado un sistema para sustraer lápidas de bronce con un alto valor económico e histórico, evitando ser descubiertos. Uno de ellos empleaba, fuera de su horario laboral, el vehículo de la empresa de mármoles para la que trabajaba a fin de no levantar sospechas.

Tras hurtar las lápidas, este hombre las introducía en el vehículo de su empresa y posteriormente, junto al segundo sospechoso, las transferían al turismo de este.

Después de varias indagaciones, los agentes localizaron las lápidas sustraídas en un establecimiento de compra de metales de la provincia, donde los ahora detenidos las habrían vendido por un valor total de 1.988 euros.

Los dos ladrones, arrestados por cuatro delitos de hurto, ya han pasado ya a disposición judicial. Las losas han sido recuperadas. El precio de mercado de este tipo de lápidas oscila entre 20.000 y 30.000 euros por cada pieza.