Dos detenidos por robos en cajeros itinerantes que dejaban sin servicio a poblaciones rurales

VALÈNCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres acusados de robar cajeros automáticos móviles en varios municipios de la Serranía de Valencia. Dejaban sin servicio a poblaciones rurales que no contaban con una sucursal bancaria al uso para extraer dinero en efectivo.

La operación comenzó cuando se detectaron varios robos con fuerza cometidos en estos cajeros itinerantes, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los investigadores comprobaron que dos personas dejaban un coche aparcado en las afueras de las poblaciones para, posteriormente, emplear un patinete eléctrico hasta el cajero donde pensaban dar el golpe.

Conociendo el 'modus operandi' y los objetivos de los autores, varias patrullas se ocultaron en las inmediaciones de los cajeros itinerantes por la noche con el fin de dar con ellos. El 16 de octubre una patrulla observó cómo dos hombres que vestían ropa oscura, con el rostro cubierto y guantes se acercaron en patinete a un cajero itinerante en Losa del Obispo. Posteriormente emplearon herramientas para tratar de hacerse con el dinero en el interior de la máquina.

La patrulla sorprendió y detuvo a estos dos hombres, de 20 y 52 años y nacionalidad rusa. Se les imputan varios delitos de robo con fuerza y daños. Además, los efectivos intervinieron el coche que empleaban los arrestados para acudir a las poblaciones, las numerosas herramientas especializadas que usaban para forzar los cajeros y los patinetes que utilizaban para acudir desde las afueras de las poblaciones hasta el cajero automático.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo Territorial de Policía Judicial de Llíria, del Puesto de Villar del Arzobispo. Las diligencias han sido entregadas en el Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción número 3 de Llíria.